Masz starszy model Samsung Galaxy? Sprawdź, kiedy dostaniesz One UI 7

Choć w początkowym okresie udostępnianie aktualizacji do One UI 7 przebiegało bardzo chaotycznie, Samsung w końcu uporał się z problemami i przyspiesza tempo wdrażania nowej wersji systemu. Po premierze One UI 7 w kwietniu firma zaczęła aktualizować urządzenia szybciej, niż przewidywał pierwotny plan. Teraz dzięki nowemu harmonogramowi, ujawnionemu przez producenta, wiemy, kiedy kolejne urządzenia mogą spodziewać się aktualizacji. Informacje pochodzą z niemieckiego oddziału Samsunga, więc powinny dotyczyć także całego regionu, w tym Polski.