5 odcinków, ale za to jakich! Netflix czaruje premierą nowego serialu

"Siostra najlepiej dba o siostrę"

To pięcioodcinkowy miniserial, który można obejrzeć właściwie podczas jednego seansu. Już sam zwiastun sugeruje, że serial niesie ze sobą sporą dawkę czarnego humoru. I to trzeba przyznać, jest, obok obsady (zobaczymy w nim także Kevina Bacona), ogromną zachętą do obejrzenia. Jeśli do tego dodamy fakt, że produkcja ta została stworzona przez nominowaną do Emmy scenarzystkę Molly Smith Metzler, to mamy gotową odpowiedź, dlaczego powstała nam całkiem przyzwoita pozycja do obejrzenia na weekend.