Game Boy naszych czasów z grami tamtych czasów jest w świetnej cenie. Legalne granie dla fanów retro

Brzmi raczej jak droga zabawa i skok na kasę, prawda? Otóż nic bardziej mylnego. Pojedynczy kartridż, na którym skrywa się od kilku do kilkunastu gier, kosztuje w okolicach 100 złotych, a zwykle jest to znacznie mniej. I chociaż konsole z logo Evercade są już dość drogie - zarówno stacjonarna, jak i przenośna, to istnieje dla nich pewna alternatywa. Mowa tu o Hyper Mega Tech!. Są to konsole, które już na start mają zainstalowane gry poszczególnych wydawców, lub pod konkretne platformy. I tak w przypadku Hyper Mega Tech! Super Pocket Capcom Edition, mamy aż 12 hitów od Capcomu. A to wszystko za jedyne 224,90 zł. Co daje niecałe 19 zł za grę, jeśli pominiemy wartość samej konsoli.