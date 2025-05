Soundcore V40i to nowe słuchawki dla aktywnych. Premiera wkrótce

Anker przygotowuje się do premiery nowych słuchawek dousznych o otwartej konstrukcji Open-Ear. Nadchodzący model Soundcore V40i doczekał się właśnie przecieku ujawniającego wiele kluczowych informacji. Nowe słuchawki mają być następcą modelu V30i i mogą zainteresować aktywnych użytkowników, którzy chcą zachować większy kontakt z otoczeniem. Słuchawki tego typu chętnie wybierane są np. przez biegaczy.

Soundcore V40i zostały ujawnione przez leakera AnkerInsider, który opublikował szczegóły na platformie X. Co więcej, urządzenie pojawiło się także w ofercie wietnamskiego sklepu internetowego, a w serwisie YouTube można znaleźć materiały wideo zapowiadające nadchodzącą premierę.

Z przecieków wynika, że Soundcore V40i będą wyposażone w przetworniki 16 mm, oferujące pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz oraz impedancję 16 omów. Słuchawki mają mieć cztery mikrofony, co sugeruje obecność funkcji ENC (Environmental Noise Cancellation) poprawiającej jakość rozmów głosowych. Nie zabraknie także wsparcia dla gestów dotykowych, takich jak podwójne stuknięcie oraz przytrzymanie. Słuchawki uzyskały certyfikat IP55, co oznacza odporność na kurz i zachlapania.

Nowy model będzie obsługiwać Bluetooth 5.4 z zasięgiem do 10 metrów i funkcją Dual Connection, umożliwiającą jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami. Czas pracy na jednym ładowaniu ma wynosić do 6 godzin, a przy użyciu etui ładującego – łącznie do 21 godzin. Przezroczyste etui, trochę kojarzące się z produktami Nothing będzie można ładować przez USB-C.