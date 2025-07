Taki telefon to już lekkie przegięcie. Perfidna manipulacja

Kiedy dzwoni do ciebie "lekarza"

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach poinformował, że do kobiety zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jej jako lekarz z Białegostoku. Kobiecie nawet nie przyszło do głowy, że może dzwonić do niej oszust. Rozmówca jednak nie miał dobrych wieści. Poinformował mieszkankę Grodziska o tym, że jej córka miała wypadek, który miał miejsce w jej własnym mieszkaniu. Słowo do słowa, wyszło na to, że czekająca jej dziecko operacja będzie wymagała pieniędzy. Lekarz wycenił operację na 100 tysięcy złotych.