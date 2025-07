Afera parkingowa w całej Polsce. Oszukiwali Polaków na potęgę

Chociaż sprawą zajmuje się prokurator regionalny w Szczecinie, to proceder miał miejsce na terenie całego kraju. Polacy nieświadomie przelewali pieniądze na prywatne konta oszustów, myśląc, że płacą za parking. W sumie łupem oszustów padły 274 osoby — donosi TVN24 .

Afera parkingowa

Jakby tego było mało, to cyberprzestępcy uzyskiwali też dostęp do baz danych, loginów oraz haseł do mediów społecznościowych użytkowników. Dzięki temu mogli podszywać się pod ofiary, prosząc ich znajomych o pożyczki.