Huawei szykuje średniaka z dużą baterią

Co jest dla was najważniejsze w smartfonie? Jedni odpowiedzą, że chodzi do dobry aparat, inni że o czas pracy na jednym ładowaniu. I kiedy Samsung mówi, że musiał poświęcić pojemność akumulatora by składany telefon był cieńszy, chińscy producenci mają inne zdanie. Najpierw pomysł Samsunga wyśmiał Honor, teraz swoje trzy grosze dokłada Huawei.