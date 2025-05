Nie uwierzysz, kto jest na sprzedaż. Na stole 30 mld zł

OnlyFans na sprzedaż? Platforma negocjuje przejęcie za 8 miliardów dolarów

Według źródeł cytowanych przez Reuters, właściciel serwisu – Fenix International Ltd., należący do ukraińsko-amerykańskiego przedsiębiorcy Leonida Radvinsky’ego – negocjuje z konsorcjum inwestorów kierowanym przez Forest Road Company z Los Angeles.

Prawdziwy wybuch popularności OnleFans (OF) datowany jest na czas pandemii COVID-19, kiedy to platforma umożliwiła twórcom, głównie z branży dla dorosłych, proste zarabianie na subskrypcjach. OF pobiera 20% prowizji od zarobków twórców, a w roku fiskalnym kończącym się w listopadzie 2023 r. jej przychody sięgnęły 6,6 mld dolarów, wobec 375 mln dolarów w 2020 r.