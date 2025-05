Tryb pulpitu w końcu trafi do Androida. Google nawiązało trafną współpracę

Podczas Google I / O 2025 firma zaprezentowała tryb pulpitu dla Androida. Ten ma być dostępny dla tabletów z systemem od Google. Ciekawe jest jednak to, że powstał on we współpracy z Samsungiem. Biorąc pod uwagę Samsung DeX, czyli tryb pulpitu od Koreańczyków, lepszego partnera Google nie mogło sobie wyobrazić. Tu jednak pojawia się pytanie, czy nowa funkcja pozwoli nie tylko na korzystanie z tabletów jak z laptopów, ale także będzie działała ze smartfonami? To by oznaczało, że podłączenie ich do monitora, oraz sparowanie z klawiaturą i myszą da nam namiastkę PC, czyli tak, jak ma to miejsce w droższych smartfonach od Samsunga.