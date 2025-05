Ten serial był hitem, który pobił rekordy. Ale 2 sezonu nie będzie

Wszystkie te liczby złożyły się na fakt, że "Pingwin" (serial, w którym słynny Batman nie pojawił się ani razu) został okrzyknięty trzecim najchętniej oglądanym serialem stacji na świecie. Jak podaje Deadline, wyprzedziły go jedynie dwie produkcje: "Ród Smoka" oraz "The Last of Us" .

Zatem skąd decyzja, że kontynuacji nie będzie?

I choć jeszcze niedawno huczało od plotek na temat planowanej drugiej serii "Pingwina", to wszystkie ruchy stacji świadczą o tym, że żadnych nowych odcinków nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że "Pingwin" był jedynie kolejnym rozdziałem w historii "Batmana". To spin off serialu "The Batman" z 2022 roku i jednocześnie adaptacja komiksu, który został wrzucony do kategorii "Elseworlds", co jasno sygnalizuje, że podąża ona własną drogą, oddzieloną wyraźnie od uniwersum DC.