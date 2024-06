Polsat Box Go zaprasza na filmowe nowości czerwca

Polsat Box Go ujawnił, jakie nowości filmowe przygotował dla swoich użytkowników na czerwiec.

Na czerwiec Polsat Box Go poleca zwłaszcza trzy nadchodzące produkcje. Pierwsza z nich to nominowana do Złotego Globu „Priscilla”, w reżyserii Sofii Coppoli, czyli opowieść o skomplikowanej relacji Elvisa i Priscilli Presley (premiera 7 czerwca).

W kolejnej nowości – „Białej odwadze” – reżyser Marcin Koszałka mierzy się z trudną, wojenną historią Podhala, czyniąc z niej tło dla porywającego melodramatu z Filipem Pławiakiem, Sandrą Drzymalską i Jakubem Gierszałem (premiera 13 czerwca).

Trzecią polecaną produkcją w Polsat Box Go jest „Emma i Czarny Jaguar” – poruszająca wyprawa do serca Amazonii, gdzie w przepięknych okolicznościach przyrody rozkwita niezwykła przyjaźń dorastającej dziewczynki i czarnego jaguara (premiera 21 czerwca).

Na tym jednak nie koniec, a propozycji w Polsat Box Go jest więcej. Już teraz można oglądać film „Fuks 2” – drugą część kultowej komedii gangsterskiej sprzed 25 lat. Twórcy zapowiadają wielki powrót legendy w gwiazdorskiej obsadzie, zwroty akcji i historię przekrętu stulecia.

Pozostałe tytuły, które od czerwca wzbogacą serwis to m.in.: „Aniołowie są wśród nas”, „Egzorcysta papieża”, „Jesteśmy już duzi”, „Pies i kot”, „Damaged”, „Monkey man”, „Czyściciel”, „Black Bits”, „Zbrodnie pamięci”, „Impresjoniści”, „Coś w wodzie” oraz „Wszyscy razem”.

W serwisie dostępna jest także imponująca kolekcja filmów z Jasonem Stathamem, m.in.: Elita zabójców”, „Przekręt”, „W obronie własnej”, „Joker”, „Pszczelarz”, „Mechanik. Prawo zemsty”, „Protektor”, „Blitz”, „Niezniszczalni 4”, „Mechanik. Konfrontacja” i „Parker”.

Nowe produkcje można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.

Polsat Box Go: filmy, seriale, sport i ponad 140 kanałów TV

Serwis Polsat Box Go zapewnia dostęp do tysięcy filmów, polskich i zagranicznych seriali, największych wydarzeń sportowych na żywo, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek, a także ponad 140 kanałów TV. Oferuje 3 główne pakiety: Start, Premium i Sport. Pakiet Polsat Box Go Premium można wybrać także w opcji z usługą Disney+.

Wszystkie treści można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

Zobacz: Polsat Box: 5 darmowych kanałów w otwartym oknie. Przez cały miesiąc

Zobacz: Polsat Box Go odlicza godziny. Startuje drugi sezon zabawnej komedii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Polsat Box

Źródło tekstu: Polsat Box