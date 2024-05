Polsat Box Go odlicza godziny. Startuje drugi sezon zabawnej komedii

Biblioteka serwisu Polsat Box Go już jutro, 29 maja 2024 roku, wzbogaci się o pierwsze odcinki nowego sezonu komediowego serialu Teściowie. To opowieść o zabawnych perypetiach Nagórskich, Ledwoniów i ich dzieci.

„Teściowie” to lekka, ponadczasowa opowieść o różnicach międzypokoleniowych. Jest zabawnie tym bardziej, że w tej historii ścierają się dwie pary o różnych światopoglądach i wartościach – posiadacze dojrzewalni bananów, dorobkiewicze – Violetta (Joanna Kurowska) i Zenon (Cezary Pazura) Nagórscy oraz skromni, Dorota (Jolanta Fraszyńska) i Roman (Cezary Kosiński) Ledwoniowe. Do tego ciągłych kłopotów dostarczają im ich dzieci – Andżelika (Julia Wieniawa) i Lucjan (Ignacy Liss). Serial to pełna humoru historia, która w krzywym zwierciadle odbija współczesne obyczaje i różnice pokoleniowe.

Nowy sezon serialu „Teściowie”

Akcja pierwszego sezonu „Teściów” zbudowana została wokół związku Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss), którzy nie widzą poza sobą świata. Pierwsze spotkanie ich rodziców – Ledwoniów i Nagórskich – to zderzenie, które uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń. Po wielu perypetiach – w drugim sezonie – rodzinę Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany. Ich dzieci dramatycznie przeżywają nieudany ślub, a ponieważ życie nie znosi próżni, wkrótce i Lucek i Andżela zaczną układać sobie życie na nowo. Tymczasem za ich rodzicami nie tylko ciągną się stare kłopoty, ale przybywają nowe – biznesy wiszą na włosku, dochodzą nieporozumienia małżeńskie i rodzinne.

Serial „Teściowie” powstał na zlecenie Telewizji Polsat przy współpracy firmy wykonawczej TFP. Reżyseria: Krzysztof Jaroszyński i Grzegorz Kuczeriszka, scenariusz: Krzysztof Jaroszyński, Mariusz Cieślik, zdjęcia: Grzegorz Kuczeriszka. W drugim sezonie w obsadzie serialu pojawili się także Kinga Jasik, Andrzej Nejman i Katarzyna Żak oraz gościnnie – Daniel Olbrychski.

„Teściowie” w Polsat Box Go

Cały pierwszy sezon serialu można obejrzeć w Polsat Box Go w pakietach Start i Premium. Dwa pierwsze odcinki nowego sezonu serialu będą dostępne od 29 maja 2024 roku w Polsat Box Premium. Kolejne odcinki – również po dwa – będą tam dodawane w kolejne środy.

Zobacz: Polsat Box: nowy dekoder polsat soundbox 4K z Dolby Atmos

Zobacz: Sportowe emocje w Polsat Box Go. Będzie tenis, piłka nożna i nie tylko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Polsat Box Go

Źródło tekstu: Polsat Box Go