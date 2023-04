BBC Player dołącza do telewizyjnych usług Play

Usługi Play Now i Play Now TV są teraz bogatsze o serwis BBC Player. To brytyjski serwis VOD z setkami godzin wideo dla każdego.

4 kwietnia 2023 roku do fioletowy operator do usług telewizyjnych Play Now i Play Now TV dodał dostęp do BBC Player, czyli serwisu VOD brytyjskiego nadawcy. Można w nim znaleźć atrakcyjne materiały, które mogły oglądać osoby posiadające w Pakiet Extra lub Pakiet Rozszerzony. To ponad 500 godzin treści na start, a liczba materiałów ma się podwoić w pierwszym roku funkcjonowania serwisu.

Atrakcyjne produkcje BBC

BBC Player to rozszerzenie oferty BBC Studios w Polsce o produkcje telewizyjne dostępne na żądanie. Serwis pozwala fanom katalogu produkcji brytyjskiej telewizji cieszyć się jego bogactwem w dowolnym miejscu i czasie. W serwisie można znaleźć brytyjskie seriale, filmy dokumentalne i programy lifestylowe, a także produkcje dla najmłodszych. Użytkownicy usług telewizyjnych Play Now oraz Play Now TV uzyskają dostęp do szerokiej gamy gatunków z kanałów linearnych BBC Studios oraz premierowych tytułów dostępnych wyłącznie dla użytkowników serwisu.

W ofercie znajdą się między innymi takie propozycje, jak komediowo-obyczajowy serial „Zdrady”, znakomity dramat kostiumowy „Sanditon”, gwiazdorski serial „Na wodach północy” z Colinem Farrellem i Stephenem Grahamem w rolach głównych oraz thriller kryminalny „Ragdoll” o zespole detektywów polujących na seryjnego mordercę w Wielkiej Brytanii. Na platformie nie zabraknie też ponadczasowych klasycznych brytyjskich komedii, takich jak „Czarna żmija”, „Pan wzywał, milordzie?” czy „Allo, Allo”, wybranych programów przyrodniczych Sir Davida Attenborough, jak „Attenborough i olbrzymi dinozaur z Patagonii”, „Rajskie ptaki” i „Jajko: cud natury” oraz filmów dokumentalnych „Putin i Zachód”, „Opuścić Afganistan” i „Hongkong: walka o wolność”.

Na najmłodszych odbiorców czeka najczęściej nagradzany tytułu dla dzieci ostatnich lat – seria „Blue”, a także „Superpyra”, która opowiada historię pierwszego na świecie ziemniaczanego superbohatera oraz „JoJo i Gran Gran”, ciepły serial animowany celebrujący uroczą relację między dziewczynką i jej babcią.

