Marvel prezentuje nowy serial. To zapowiedź wojny w MCU

Disney opublikował najnowszy trailer serialu Secret Invasion (Tajna Inwazja). Przy okazji dowiedzieliśmy się, kiedy zadebiutuje on na Disney+.

Secret Invasion to kolejny serial Marvela, który zadebiutuje na platformie Disney+. Myszka Miki właśnie opublikowała najnowszy trailer, na którym możemy zobaczyć kilka nowych scen. Poznaliśmy też datę premiery serialu.

Trailer Secret Invasion

Secret Invasion (po polsku Tajna Inwazja) to serial, który na mały ekran przeniesie komiksową historię o tej samej nazwie. Oczywiście nie należy spodziewać się adaptacji jeden do jednego, bo Disney już wielokrotnie udowodnił, że dość luźno traktuje materiał źródłowy. Podobnie będzie w tym przypadku, ale to właśnie na tej historii będzie bazować serial. Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 21 czerwca.

O czym opowiada Secret Invasion? Uwaga Spojlery! Po pokonaniu Thanosa Nick Fury opuścił Ziemię. W tym czasie na planecie nie działo się najlepiej. Rozgorzała wojna między Skrullami. Z jednej strony mamy Talosa, który jest lojalny wobec byłego już przywódcy SHIELD, a z drugiej ekstremistę w postaci Gravika, który chce wolności dla swojego ludu. Dlatego Fury wraca na Ziemię, aby go powstrzymać.

W serialu wystąpią Samuel L. Jackson (Nick Fury), Coby Smulders (Maria Hill), Ben Mendelsohn (Talos), Emilia Clarke (Veranke), a także Kingsley Ben-Adir (Gravik).

Źródło zdjęć: Disney/Marvel