Elizabeth Olsen wróci jako Wanda Maximoff? Aktorka odpowiada

Elizabeth Olsen, odtwórczyni roli Wandy Maximoff, powiedziała o swoim ewentualnym powrocie do MCU.

Elizabeth Olsen przez wiele filmów i seriali Marvela wcielała się w rolę Wandy Maximoff. Jednak jej ostatni występ zakończył się tak, że dalsze losy postaci stanęły pod znakiem zapytania (jeśli jeszcze nie oglądaliście, to wszystkiego dowiecie się z filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness). W niedawnym wywiadzie aktorka powiedziała o ewentualnym powrocie do roli.

Elizabeth Olsen wróci do Marvela?

Elizabeth Olsen wzięła udział w Comfest Con 2023, gdzie przy okazji udzieliła krótkiego wywiadu. Aktorka została zapytana o swój ewentualny powrót do Marvel Cinematic Universe. Odpowiedź rozbudziła wyobraźnię jej fanów.

Szczerze, gdybym miała powiedzieć co chcę, to z pewnością bym coś zaspoilerowała. Kevin Feige pyta nas, czego oczekujemy od naszych postaci, a potem to robi. Więc... nie wiem, czy mogę się tym podzielić, ale chcę powrócić.

- powiedziała Elizabeth Olsen.

Taka odpowiedź dość jednoznacznie sugeruje, że aktorkę jeszcze zobaczymy w filmach, a być może także serialach Marvela. Dla fanów nie powinno być to dużym zaskoczeniem, bo jednak wiele związanych z nią wątków nie zostało rozwiązanych. Poza tym to jedna z najpotężniejszych postaci w filmowym uniwersum więc na pewno jej moc przydałaby się w walce z nadchodzącymi niebezpieczeństwami i Kangiem Zdobywcą.

