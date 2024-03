Netia kusi darmowymi kanałami TV. Podpowiadamy, gdzie je znaleźć

Nie tylko Polsat Plus, ale także Netia otworzyła okno z darmowymi kanałami TV. Nie jest to jednak ta sama oferta – w Netii na widzów czeka 16 bezpłatnych stacji telewizyjnych.

Abonenci usług telewizyjnych Netii, w zależności od posiadanego pakietu, otrzymali bez dodatkowych opłat dostęp do kanałów TV o zróżnicowanej tematyce. Promocyjne okno otwarte potrwa do 5 maja. Bez dodatkowych opłat w Netia GO dostępny jest natomiast pierwszy odcinek głośnego serialu Shogun.

Netia: co obejrzeć za darmo?

W ramach wiosennego okna otwartego abonenci usług TV w Netii (zarówno w wariancie Elastyczna TV, jak i aktualnie oferowanej pakietyzacji SML), otrzymali dziś bez dodatkowych opłat dostęp do 16 kanałów TV. Dla porównania Polsat Plus ogłosił dziś otwarte okno z 26 kanałami.

Netia przekonuje, że dzięki tej promocji część abonentów może zapoznać się z większą liczbą propozycji programowych.

Kanały dostępne w oknie otwartym do 5 maja, w kolejności alfabetycznej wraz z numerem na pilocie, to: 13 Ulica HD (EPG 131), AMC HD (134), Cartoon Network HD (112), Cartoonito HD (103), CBS Europa HD (149), E! Entertainment HD (85), Extreme Sports Channel HD (77), FX (128), History HD (51), Kino Polska HD (140), Kino Polska Muzyka (240), Kino TV HD (168), National Geographic HD (46), Paramount Network Polska HD (150), Sci Fi HD (132), TVN Turbo HD (18 oraz 75).

Kolejną propozycją tej wiosny w Netia TV jest udostępnienie bez dodatkowych opłat, w ramach współpracy z serwisem Disney+, pierwszego odcinka nowej wersji serialu „Shogun”. Materiał będzie dostępny w aplikacji Netia GO oraz z poziomu dekoderów przez miesiąc.

Kolejne odcinki jednego z najgłośniejszych seriali tego roku są dostępne w serwisie Disney+. W Netii dostęp do serwisu Disney+ można m.in. otrzymać w cenie pakietu internetu z telewizją aż na 24 miesiące. Promocyjne pakiety z Disney+ (np. Światłowód do 300 Mb/s z TV) są dostępne już od 75 zł miesięcznie, a dodatkowo przez 3 miesiące na start gratis.

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia