Koniec HBO Max. Nowy serwis Max w Polsce od czerwca

Serwis streamingowy Max wejdzie na polski rynek w czerwcu. Znamy już pierwsze szczegóły nowej oferty. Będą trzy plany cenowe, w tym tani plan z reklamami, a także dodatkowy pakiet z TV i sportem.

Warner Bros. Discovery oficjalnie potwierdził debiut serwisu Max na polskim rynku, co oznacza też koniec działania HBO Max w obecnej formie. Dojdzie do tego w czerwcu.

O tym, że Warner Bros. Discovery planuje takie przekształcenie swojej oferty serwisów VoD wiadomo już od co najmniej kilku miesięcy. Teraz jednak koncern podał bliższe szczegóły wejścia serwisu Max do Polski. Na widzów czekać będą seriale, filmy pokazywane wkrótce po premierach kinowych, produkcje dokumentalne oraz programy telewizyjne i międzynarodowe wydarzenia sportowe.

Max w Polsce – czego oczekiwać?

Max ma zapewnić subskrybentom ponad dwukrotnie większą bibliotekę w porównaniu z HBO Max. Poza znaną już ofertą HBO zobaczymy dodatkowe treści z oferty Warner Bros, a także produkcje znane z TVN i Playera. Nowy serwis mocno stawia na produkcje lokalne, zaoferuje także dostęp do najpopularniejszych kanałów telewizyjnych w różnych kategoriach tematycznych, w tym do lokalnych i globalnych stacji newsowych – TVN24 i CNN.

Już 17 czerwca na platformie Max zadebiutuje długo oczekiwany drugi sezon serialu HBO Original „Ród Smoka”. Subskrybenci Max zyskają dostęp do filmów znanych już HBO, takich jak „Barbie”, „Aquaman i Zaginione Królestwo” czy „Wonka”, a także oryginalnych produkcji HBO – „Detektyw: Kraina nocy”, „Reżim”, „Sympatyk” czy premierowy drugi sezon serialu „Przeklęty: Życie i śmierć Roberta Dursta”.

W przyszłości na platformie pojawią się także wyczekiwane seriale Max Original takie jak drugi sezon „Odwilży” Xaverego Żuławskiego czy „Pingwin” oraz film „Diuna: Część Druga”.

Jeszcze w tym roku w serwisie zadebiutują polskie dokumenty Max Original – „Król Zanzibaru”, „Łowcy skór” czy „Hope” Martyny Wojciechowskiej. Max w Polsce pracuje także nad dwoma nowymi produkcjami serialowymi, do których zdjęcia rozpoczną się już wkrótce. Na platformie Max będzie można zobaczyć każdy moment najważniejszego wydarzenia sportowego tego roku, czyli Letnich Igrzysk Olimpijskich Paris 2024.

Max w Polsce – jakie warianty oferty?

Warner Bros. Discovery nie ujawnia jeszcze dokładnego cennika nowej oferty Max, ale wiadomo, że będą trzy pakiety z możliwością wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Co ciekawe, użytkownicy w Polsce będą mogli uzyskać dostęp do treści serwisu także w modelu AdLite – w korzystnej cenie połączonej z ograniczoną liczbą reklam. Jest to rozwiązanie znane już Playera. Dodatkowo trzeba się liczyć z tym, że kanały i treści dostępne na żywo w ramach każdego z pakietów również mogą zawierać reklamy.

W sumie więc ofertę mają tworzyć główne plany:

Pakiet podstawowy: jakość Full HD, dostępny na dwóch urządzeniach jednocześnie, niższa cena wiązać się będzie z ograniczoną liczbą reklam,

jakość Full HD, dostępny na dwóch urządzeniach jednocześnie, niższa cena wiązać się będzie z ograniczoną liczbą reklam, Pakiet Standard: jakość Full HD, bez reklam, na dwóch urządzeniach jednocześnie, możliwość pobrania do 30 tytułów offline,

jakość Full HD, bez reklam, na dwóch urządzeniach jednocześnie, możliwość pobrania do 30 tytułów offline, Pakiet Premium: jakość Full HD lub 4K, bez reklam, dźwięk Dolby Atmos w wybranych tytułach, dostępność na czterech urządzeniach jednocześnie, możliwość pobrania do 100 tytułów.

Będzie także dostępny pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport”, który zaoferuje dostęp do biblioteki kanałów na żywo m.in. stacji informacyjnych – TVN24 i CNN, rozrywkowych – TVN, TVN7, dla dzieci – Cartoon Network i Cartoonito, a także sportowych – Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans i wielu więcej.

Pakiet „Kanały TV i Sport” będzie dostępny z miesięczną opłatą, jako dodatek do każdego bazowego pakietu.

