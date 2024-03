Play kusi filmami. Jest nowe okno otwarte

Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Z tej okazji Play otworzył okno w swojej ofercie telewizyjnej, odkodowując kanał z filmami, serialami oraz programami fantastycznonaukowymi, fantasy i horrorami.

Astronomiczna wiosna zaczęła się 20 marca, ale według kalendarza to dzisiaj (21 marca 2024 roku) mamy pierwszy dzień tej wyczekiwanej przez wszystkich (no, może prawie wszystkich) pory roku. Na tę okazję operator sieci Play przygotował niespodziankę dla miłośników fantastyki naukowej (science fiction). W ramach wiosennego okna otwartego, które potrwa aż do 18 kwietnia 2024 roku, kanał SCI FI został odkodowany dla abonentów telewizyjnych ofert Start z dekoderem, pakietu Optymalnego w Telewizji Nowej Generacji oraz pakietu Podstawowego PLAY NOW TV BOX.

Na odkodowanym kanale można oglądać między innymi nowy serial,

Orphan Black: Echa

Dylematy moralne dotyczące tworzenia ludzkiego życia wbrew siłom natury to motyw, który już od czasów „Frankensteina” regularnie przewija się w historiach science-fiction. Ten biopunkowy serial kontynuuje tę fascynującą tradycję. W środku XXI wieku, gdy niespodziewany zbieg wypadków ujawnia, jak bardzo jej życie jest w tajemniczy sposób związane z życiem innych ludzi, młoda kobieta imieniem Lucy (Krysten Ritter) postanawia rozwikłać zagadkę swojego pochodzenia. Szybko przekonuje się jednak, że jej poszukiwania wiodą w fizycznie – i psychologicznie – niebezpieczne rejony; do świata, gdzie nauka, miłość i zdrada wchodzą w brutalny konflikt.

Kolejne odcinki serialu Orphan Black: Echa można oglądać w środy o godzinie 22:00 na kanale SCI FI. Po zakończeniu okna otwartego, promocyjny dostęp do kanału zostanie wyłączony automatycznie, więc nie musimy się martwić, że nagle będzie trzeba za to płacić.

