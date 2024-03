Plus ma najlepszą ofertę ze streamingiem. Zobacz, ile na tym zyskasz

Znacie już All In Streaming w Plusie? To nowa oferta, która łączy trzy atrakcyjne pakiety Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus w jednym – w dobrej cenie i na korzystnych warunkach. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi.

Serwisy streamingowe niezmiennie cieszą się wielką popularnością, a dla wielu z nas to coraz poważniejsza alternatywa dla tradycyjnej telewizji. Możliwość oglądania swoich ulubionych filmów i seriali, kiedy się chce i gdzie chce, to marzenie każdego fana domowego kina. Jest tylko jeden problem – każdy z subskrybowanych serwisów oznacza kolejną kwotę na comiesięcznych rachunkach. Łatwo utracić nad tym kontrolę, bo jak sobie odmówić kolejnego sezonu ulubionej produkcji na Disney+ czy HBO MAX?

All In Streaming się opłaca!

Plus pomyślał o takiej sytuacji i stworzył ofertę All In Streaming. Za jedną cenę 49,99 zł na miesiąc operator oferuje dostęp do trzech serwisów streamingowych: Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus. Już brzmi dobrze, ale jest jeszcze jeden bonus – trzy lub nawet sześć miesięcy w prezencie, w zależności od wybranej oferty. Taka okazja jest tylko w Plusie.

Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus – ile mogą kosztować te wszystkie oferty kupione oddzielnie? Za dwie pierwsze trzeba zapłacić miesięcznie około 68 zł, natomiast trzeci pakiet został stworzony jako całkiem nowa propozycja, której nie można wykupić oddzielnie. Dla porównania weźmy jednak inny, pakiet Polsat Box Go Start, który kosztuje 30 zł za rok. Ktoś, kto by chciał korzystać z podobnej oferty z trzema różnymi serwisami, musiałby wydać blisko 70 zł na miesiąc. Widać więc, że się bardzo opłaca.

Co ciekawego zobaczysz w Disney+?

Serwis Disney+ to wręcz obowiązkowa pozycja dla każdego fana dobrego kina. W jednym miejscu na widzów czekają najlepsze produkcje z wytwórni Disneya, świata Marvela czy uniwersum Gwiezdnych wojen, a także animacje Pixar, dokumenty National Geographic i przebojowe tytuły marki Star. Każdy z tych kanałów ma swoją specyfikę, a poza znanymi pozycjami, jak cały cykl Star Wars czy kultowe seriale, jak „Zagubieni”, „Z archiwum X” czy „Homeland”, Disney+ przyciąga uwagę nowymi premierami.

Na absolutny hit Disney+ zapowiada się emitowany w cotygodniowych, 60-minutowych odcinkach serial „Szogun”, ekranizacja kultowej powieści Jamesa Clavella. Nowa odsłona z 2024 roku w niczym nie ustępuje pierwszej ekranizacji, a przy tym wydaje się bardziej autentyczna – jest bardziej mroczna, momentami brutalna i dosadna.

„Szogun”, foto: Disney+

Akcja toczy się w 1600 roku w feudalnej Japonii, w przededniu rujnującej kraj wojny domowej. Lord Yoshii Toranaga walczy z wrogami z Rady Regentów, w tle swoje intrygi snują Portugalczycy i katoliccy misjonarze. W środek tych wydarzeń zostaje rzucony angielski pilot, John Blackthorne, oskarżany o piractwo.

Wrażenie robią wiernie odwzorowane realia historyczne, oddające koloryt siedemnastowiecznej Japonii. Dworskie intrygi, krwawe starcia na morzu i na lądzie, ale też pełne dwuznaczności dialogi i kiełkujące uczucie – serial Szogun wciąga od pierwszej chwili i nikogo nie pozostawia obojętnym.

Fani kina science-fiction nie powinni pominąć futurystycznego, nominowanego do Oskara thrillera „Twórca”, czyli jednej z najgłośniejszych fantastycznych produkcji ostatnich miesięcy. Od stycznia ta produkcja dostępna jest też na platformie Disney+ i niewątpliwie warto ją zobaczyć.

„Twórca” przedstawia coś, co staje się przedmiotem obaw już nie tylko futurystów: wojnę między ludźmi a sztuczną inteligencją. Były agent Joshua zostaje zrekrutowany do wytropienia nieuchwytnego Twórcy, architekta zaawansowanej technologii, który wynalazł tajemniczą broń mogącą zakończyć wojnę, ale z drugiej strony – zlikwidować całą ludzkość. Joshua odnajduję tę broń, ale t dopiero początek zaskakujących wydarzeń.



Disney+ nie zapomina też o fanach uniwersum Star Wars. W lutym zadebiutował trzeci, finałowy sezon animacji „Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja” – produkcji, która może spodobać się młodszym, jak i starszym widzom. Tym razem Zgraja – grupa elitarnych żołnierzy-klonów, Clone Force 99 – staje przed największym wyzwaniem, próbując ocalić Omegę, która jest przetrzymywana w tajnym laboratorium.

Na tym jednak nie koniec. Już w czerwcu Disney+ pokaże całkiem nową produkcję ze świata Gwiezdnych Wojen – realizowany w formule live action serial „Star Wars: The Acolyte”. W tej serii śledztwo w sprawie szokującej zbrodni stawia na drodze szanowanego mistrza Jedi niebezpieczną wojowniczkę z jego przeszłości. Kolejne ujawnione poszlaki sprawiają, że oboje wchodzą na mroczną ścieżkę, na której nie wszystko jest tym, czym się wydaje…

HBO Max – warto tam zajrzeć!

Na rosnącym rynku serwisów streamingowych HBO Max wciąż trzyma mocny poziom, który doceniają wymagający fani kina domowego. Serwis łączy produkcje własne HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals – czyli marek, które znane są z wielu udanych i ambitnych produkcji. Wśród ponad 13 tys. godzin najlepszej rozrywki każdy znajdzie coś dla siebie. Są tacy, którzy pokochali HBO Max za „Grę o tron”, wielkim hitem było „The Last of Us” na podstawie gry z PlayStation, wrażenie robił wstrząsający „Czarnobyl”, a miłośnicy polskiego kina w rankingach najlepszych produkcji umieszczą „Watahę”. A co dziś warto obejrzeć na HBO Max?

Obowiązkowo trzeba zacząć od serialu „Detektyw: Kraina nocy”, który stanowi czwartą odsłonę cyklu zapoczątkowanego przez głośnego „Detektywa” z 2014 roku. Kto nie widział poprzednich części, ma okazje nadrobić zaległości, jednak można też zacząć od najnowszego sezonu z 2024 roku. To całkiem inna, oddzielna opowieść, której akcja rozpoczyna się w pierwszy dzień polarnej nocy na Alasce. Ośmiu naukowców ze stacji badawczej Tsalal znika bez śladu. Gdy w ciemnościach zostaną odnalezione ich zmrożone zwłoki, za rozwikłanie zagadki bierze się policjantka Danvers, w którą wciela się Jodie Foster. Czy to zwykłe morderstwo, czy może klątwa umarłych z krainy lodu i nocy? Nic nie jest oczywiste, a mroczny klimat towarzyszy nam do końca.

„Detektyw: Kraina nocy”, foto: Warner Bros. Discovery

Miłośników zakręconych i zagadkowych fabuł z kryminalnymi wątkami wciągnie na pewno drugi sezon serialu „Turysta”. W pierwszym, z 2022 roku, akcja toczyła się w pustynnej, spalonej słońcem Australii, gdzie mężczyzna, którego później poznajemy pod imieniem Elliot, traci pamięć w wypadku samochodowym. Próby jej odzyskania to ciąg zaskakujących i niekiedy wręcz wybuchowych sytuacji. W drugiej odsłonie akcja przenosi się do Irlandii, gdzie odkrywamy mroczną przeszłość Elliota. Tempo i klimat nie spada. Nasz bohater, rzucony w środek wojny między irlandzkimi klanami, musi odnaleźć swoją drogę, a wraz z nią własną tożsamość.

Fani produkcji o komiksowym rodowodzie, a zwłaszcza uniwersum DC, doczekali się też kontynuacji jednego z najnowszych hitów kinowych: filmu „Aquaman i Zaginione Królestwo” z Jasonem Momoa. Pierwsza odsłona okazała się największym kasowym przebojem świata DC. Nowa część do kin trafiła w grudniu, by pod koniec lutego wejść do HBO Max.

Tym razem Aquaman szuka zaginionego królestwa, w którym kryją się odpowiedzi na pytania dotyczące jego prawdziwej tożsamości i miejsca na świecie. Superbohater z podwodnego królestwa Atlantydy zapuszcza się między nieznane i niebezpieczne głębiny, mierząc się ze starożytnymi stworami morskimi, jak i nowymi wrogami. Widowisko zrobione z największym rozmachem, tryskające kolorami i przykuwające akcją – dla fanów komiksów to pozycja obowiązkowa.

Polsat Box Go Plus – specjalny pakiet dla wymagających

Polsat Box Go Plus to pakiet stworzony specjalnie z myślą o ofercie All In Streaming, tak by stanowił uzupełnienie Disney+ i HBO Max. To już całkiem inna propozycja, kusząca telewizyjnymi kanałami na żywo i najlepszymi produkcjami znanymi z anten Polsatu.

Polsat Box Go Plus daje dostęp do 34 popularnych kanałów telewizyjnych, w tym takich jak: Polsat, TV4, Polsat Sport, Polsat News, Wydarzenia 24, Comedy Central Polska, Polsat Play, Viasat History, Polsat Cafe i wielu innych. To dobra propozycja dla tych, którzy nie mają kablówki, ale chcą też móc oglądać telewizję linearną. Gratką dla kibiców będzie na pewno możliwość oglądania rozgrywek na żywo – poza głównym kanałem sportowym w pakiecie znajdują się Polsat Sport Extra, Polsat Sport Fight, Polsat Sport News, a także coś dla fanów e-sportu – Polsat Games.



Pakiet Polsat Box Go Plus to także bogate archiwum seriali i filmów dostępnych na życzenie. W sumie otrzymujemy ponad 40 tys. godzin materiałów VOD bez reklam.

Co znajdziemy w Polsat Box Go Plus? To rozrywka dla każdego, w każdym wieku, doskonale odnajdą się tu fani dobrych, polskich produkcji. W pakiecie czekają na nas popularne seriale obyczajowe, jak „Przyjaciółki”, „Pierwsza miłość”, są seriale komediowe („Teściowie”, „Lulu”, „Kowalscy kontra Kowalscy”, „Świat według Kiepskich”), nie brakuje produkcji kryminalnych („Matka”, „Wotum nieufności”, „Gliniarze”, „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”, „Policjantki i policjanci”), jak i programów rozrywkowych, wśród których znajdziemy hitowe produkcje, jak „Love Island. Wyspa miłości”, „Farma”, „Nasz nowy dom” „Twoja twarz brzmi znajomo”, „Temptation Island. Wyspa pokus”, „The Real Housewives. Żony Warszawy” czy też „Doda. Dream Show”.

W Polsat Box Go Plus znajdziemy też dobre, uznane już filmy jak dramat „Locke”, czarna komedia „Wielkie zimno” czy kryminał „Pokój 112”. Czytelników Telepolis.pl powinien zainteresować dokument „5G. Prędkość fali”, przedstawiający to, jak technologia 5G już zmienia nasz świat i jakie zmiany przyniesie w przyszłości. 5G to przecież nie tylko szybki internet w naszych smartfonach, ale zastosowania przemysłowe, medyczne, rzeczywistość wirtualna czy inteligentne miasta.

Dla kogo jest pakiet All In Streaming?

Pakiet All In Streaming, łączący usługi Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus, dostępny jest m.in. dla klientów, którzy zawierają lub przedłużają umowę na usługi komórkowe. Do wyboru jest kilka opcji, od których zależy też długość darmowego okresu. Wybierając plan cenowy S albo M, klient otrzymuje 3 bezpłatne miesiące korzystania z pakietu All In Streaming. W przypadku abonamentów L albo XL można liczyć na aż 6 miesięcy darmowego dostępu do tych serwisów. W każdym przypadku umowa zawierana jest na 24 miesiące, a jako przydatne uzupełnienie operator do pakietu All In Streaming daje także dodatkowy pakiet 10 GB internetu na miesiąc, co można wykorzystać na oglądanie filmów i seriali poza domem.

Oglądaj All In Streaming z ofertą Plus Światłowód

Serwisy streamingowe niosą ze sobą same zalety, ale wiążą się też ze szczególnymi wymaganiami. By oglądać wideo w najlepszej jakości, bez przerw i spadku rozdzielczości, niezbędne jest szybkie i stabilne łącze internetowe. Doskonałym uzupełnieniem oferty All In Streaming jest Plus Światłowód, czyli szybki domowy internet FTTH w trzech opcjach do wyboru.

Najbardziej oszczędni mogą wybrać do 300 Mb/s, co jest już wystarczające do oglądania w streamingu wideo 1080p bez przycięć i spadków liczby klatek. Druga opcja, do 600 Mb/s, to już gwarancja płynnego odtwarzania wideo na życzenie w jakości 4K. A co, jeżeli w domu jest kilka urządzeń, nie tylko telewizory, ale też konsola do gier, komputery, tablety i kilka smartfonów – i wszyscy chcą korzystać z sieci naraz? W tej sytuacji najlepiej wybrać Plus Światłowód w rodzinnej opcji 1 Gb/s. Taka szybkość zagwarantuje najwyższą jakość strumieniowego wideo na telewizorze w salonie, a inni domownicy będą mogli w tym samym czasie grać w gry on-line, prowadzić wideo rozmowy lub po prostu przeglądać internet.

Plus Światłowód niesie też dodatkowe korzyści – dzięki łączeniu usługi płaci się mniej! Można więc mieć światłowód w Plusie od 19 zł miesięcznie z abonamentem komórkowym lub telewizją Polsat Box w umowie na 12 miesięcy.

