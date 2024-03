Televio otwiera okno. Te kanały dostaniesz bez dopłaty

Telewizja internetowa Televio przygotowało kwietniową promocję dla subskrybentów pakietów Basic i Family. Przez cały miesiąc będą oni mogli oglądać cztery kanały premium bez dopłaty, czyli całkiem za darmo (nie licząc opłaty za pakiet, z którego korzystają).

Televio "otwiera okno". Telewizja internetowa w ramach promocji udostępni subskrybentom dodatkowe kanały telewizyjne, które normalnie są dostępne tylko w pakiecie Premium. I tak:

do pakietu Basic zostaną dodane kanały AXN , AXN Black , AXN White i AXN Spin ,

, , i , do pakietu Family zostaną dodane kanały AXN Black, AXN White i AXN Spin (AXN wchodzi w skład tego pakietu).

Wymienione wyżej kanały TV będą dostępne w pakietach Basic i Family w dniach od 1 do 30 kwietnia 2024 roku. Podczas ich oglądania można korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak przewijanie audycji do 7 dni wstecz i nagrywanie do 120 godzin bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu oferowane w ramówce filmy i seriale są dostępne na życzenie, tak jak w serwisach VoD.

Przygoda z kanałami AXN

Zestaw kanałów AXN to gwarancja trzymających w napięciu filmów i seriali. W ofercie na bieżąco pojawiają się wciągające historie z gatunku science fiction, takie jak filmy "Star Trek", "1000 lat po Ziemi" czy "Super 8". Nie brakuje tu również produkcji skierowanych do miłośników szybkiej akcji, w tym "Wojownicze Żółwie Ninja", "Jumanji: Przygoda w dżungli" czy "Baby Driver".

W ofercie seriali znajduje się wiele popularnych produkcji amerykańskich, takich jak "Walker: Strażnik Teksasu", "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas" oraz "The Good Doctor". Końcówka marca na kanale AXN to pierwsza w Polsce premiera "Rekruta FBI", spin-off serialu "Rekrut", który również jest dostępny na antenie stacji telewizyjnej AXN.

Na kanałach regularnie uwzględniane są też inne gatunki, w tym komedie, a także filmy animowane dla dzieci. Dzięki temu każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Obecnie można zobaczyć między innymi filmy "Piotruś Królik", "Oficer Blart w Las Vegas" i "Potwory kontra Obcy", a także wiele innych.

Źródło zdjęć: Media_photos / envatoelements, Televio

Źródło tekstu: Televio