VLC może zyskać nową funkcję. Za darmo, ale z reklamami

Odtwarzacz multimedialny VLC może zyskać nową funkcję, polegającą na bezpłatnym dostępie do kanałów telewizji strumieniowej (FAST). W zamian za brak opłat będą reklamy.

VLC to popularny odtwarzacz multimedialny, który umożliwia oglądanie materiałów wideo dostępnych lokalnie lub w sieci. Aplikacja może jednak wkrótce zyskać na funkcjonalności, dając dostęp do bezpłatnych, wspieranych reklamami kanałów telewizji strumieniowej (FAST). Prezes organizacji VideoLAN powiedział, że zastanawia się nad wprowadzeniem takiej możłiwości, a także innych mediów online wspieranych reklamami” do VLC.

Ludzie, zwłaszcza młodsze pokolenie, oczekują transmisji strumieniowej.

– powiedział Jean-Baptiste Kempf, prezes VideoLAN

Przedstawiciel organizacji, która stoi za odtwarzaczem VLC ostrzegł jednak, że plany dotyczące wprowadzenia do niego darmowych kanałów z reklamami nie zostały jeszcze sfinalizowane. Nawet jednak, gdyby nowa funkcja została wdrożona, byłaby ona opcjonalna dla użytkowników.

Nie zmienia to jednak faktu, że obsługa kanałów FAST mogłaby być ciekawym dodatkiem do VLC Media Playera. Aplikacja jest już wszechstronnym odtwarzaczem multimedialnym z mnóstwem funkcji, więc dostęp do pakietu bezpłatnych kanałów z reklamami wyróżni ją na tle konkurencyjnych odtwarzaczy. Liczymy również na więcej dodatków skupiających się na lokalnym lub sieciowym odtwarzaniem multimediów.

