Polsat Box odkodowuje kanały TV na wiosnę. Jest ich 26

Polsat Plus przygotował wiosenną niespodziankę dla swoich abonentów, korzystających z telewizji satelitarnej, kablowej IPTV lub internetowej. Na wiosnę wszyscy oni zyskali dostęp do 26 odkodowanych kanałów telewizyjnych i nie muszą nic za to płacić ekstra.

Polsat Box zapewnia swoim abonentom dostęp do telewizji internetowej, telewizji kablowej IPTV oraz telewizji internetowej. Z okazji wiosny, która gości za naszymi oknami, operator przygotował "okno otwarte", w ramach którego posiadacze jego abonamentu telewizyjnego mogą oglądać nawet 26 kanałów TV bez dodatkowych opłat. Chodzi o kanały telewizyjne, z których nie można na co dzień korzystać w ramach posiadanego pakietu.

Zobacz: Grupa Polsat Plus przejechała milion kilometrów. Na wodorze

Zobacz: Plus chwali się zasięgiem 5G oraz światłowodu. Mogą korzystać miliony

Na liście odkodowanych kanałów znalazły się następujące stacje:

filmowo-serialowe: 13 Ulica, Ale kino+, AMC, BBC First, CBS Europa, FX, Kino Polska, Kino TV, NOVELAS+, Paramount Network, Romance TV i SciFi,

13 Ulica, Ale kino+, AMC, BBC First, CBS Europa, FX, Kino Polska, Kino TV, NOVELAS+, Paramount Network, Romance TV i SciFi, rozrywkowo-lifestylowe: CANAL+ KUCHNIA, CANAL+ DOMO, E!Entertainment, Kino Polska Muzyka i TVN Turbo,

CANAL+ KUCHNIA, CANAL+ DOMO, E!Entertainment, Kino Polska Muzyka i TVN Turbo, dla dzieci: Cartoon Network, Cartoonito, MiniMini+ i teleTOON+,

Cartoon Network, Cartoonito, MiniMini+ i teleTOON+, dokumentalne: BBC Earth, HISTORY Channel, National Geographic i Planete+,

BBC Earth, HISTORY Channel, National Geographic i Planete+, sportowe: Extreme Channel.

Oferta obowiązuje do 5 maja 2024 roku. Z dostępu do dodatkowych kanałów TV abonenci Polsat Box mogą korzystać również mobilnie, w aplikacji Polsat Box Go, zgodnie z zakresem posiadanych przez siebie pakietów.

Zobacz: Televio otwiera okno. Te kanały dostaniesz bez dopłaty

Zobacz: Play kusi filmami. Jest nowe okno otwarte​​​​​​​

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat