Grupa Polsat Plus przejechała milion kilometrów. Na wodorze

Grupa Polsat Plus ma w swojej flocie samochodowej ponad 150 aut na wodór. To modele Toyota Mirai oraz Hyundai Nexo z silnikiem elektrycznym, do których energia jest produkowana właśnie z wodoru. Pojazdy te przejechały właśnie pierwszy milion kilometrów.

Grupa Polsat Plus chwali się ekologicznym podejściem do transportu. Wyznacznikiem tego są nie tylko produkowane w Świdniku wodorowe NesoBusy, które jeżdżą w Rybniku, a wkrótce trafią również do takich miast jak Chełm czy Gdańsk, ale również posiadane przed grupę flota ponad 150 samochodów Toyota Mirai oraz Hyundai Nexo.

Wymienione wyżej pojazdy wyposażone zostały w innowacyjny napęd, oparty na technologii wodorowych ogniw paliwowych. Nie emitują one dwutlenku węgla ani innych szkodliwych substancji. Zielone paliwo wodorowe zmienia się w ogniwie paliwowym w energię elektryczną, dzięki połączeniu wodoru z tlenem, która napędza "standardowy" silnik elektryczny. Jedynym produktem ubocznym ekologicznego napędu jest para wodna.

Brak zanieczyszczeń to jednak nie jedyna zaleta tego rozwiązania. Ogniwa paliwowe samochodów wodorowych potrzebują do pracy czystego powietrza, dlatego ich system napędowy został wyposażony w specjalny filtr katalityczny. Włókna, z których wykonany jest filtr, wychwytują cząsteczki zanieczyszczeń, w tym dwutlenek siarki, tlenki azotu i cząstki stałe PM 2.5. Innymi słowy, samochody na wodór nie tylko nie zanieczyszczają powietrza, ale jeszcze go oczyszczają.

Przejechanie miliona kilometrów elektrycznymi samochodami wodorowymi przełożyło się na 470 milionów litrów oczyszczonego powietrza. Jest to ilość czystego powietrza, którą 100 osób zużywa przez rok. Zastąpienie samochodów spalinowych w Grupie Polsat Plus pojazdami wodorowymi zmniejszyło również emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 127 ton. Taką ilość CO 2 5 tysięcy drzew musiałoby pochłaniać przez rok.

W przeciwieństwie do samochodów elektrycznych z pojemnymi bateriami, pojazdy wodorowe można zatankować w ciągu zaledwie kilku minut, a następnie przejechać ponad 600 km. Zatankować można obecnie w Warszawie i Rybniku, gdzie znajdują się dwie stacje wodorowe. Grupa Polsat Plus zapowiada, że wkrótce powstaną kolejne stacje.

Grupa Polsat Plus jest zaangażowana w rozbudowę infrastruktury tankowania zielonego wodoru i jest zdecydowana kontynuować tę ekologiczną inicjatywę, przyczyniając się do rozwoju zrównoważonej mobilności.

