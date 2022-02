Netflix: jaki film na weekend? 25 - 27 lutego 2022

Jakie najlepsze filmy i seriale obejrzeć w weekend? Wybraliśmy najlepsze nowości tego tygodnia w serwisie Netflix.

Myśleliście czasem co byście zmienili, gdybyście cofnęli się do przeszłości? Dokładnie to spotkało główną bohaterkę filmu Znów mieć 15 lat. Trzydziestoletnia Anita cofa się do chwili, gdy miała 15 lat i zaczyna naprawiać wszystkim życie. Potem odmłodzona kobieta orientuje się jednak, że musi najpierw pomóc sobie. A to jest o wiele, wiele trudniejsze. Serial zadebiutował wczoraj.

Tego samego dnia pojawił się kolejny serial ze świata wikingów. Podobał się wam serial Wikingowie? W takim razie Wikingowie: Walhalla to coś dla was. Będziemy mogli zobaczyć nowe pokolenie legendarnych bohaterów, którzy wywalczyli sobie miejsce na kartach historii. Akcja dzieje się sto lat później.

Grzeczna dziewczynka i łobuz to strasznie oklepany motyw, w którym nakręcono już chyba wszystko, co się dało. Trzeba jednak przyznać, że jest to klasyka. Lubicie historie tego typu? To polecamy turecki film Muszę o tobie zapomnieć. Marząca o karierze muzycznej studentka Deniz zakochuje się w nieokrzesanym rajdowcu motocyklowym. Na drodze ich miłości staje jednak tragedia i sprzeciw rodziny.

Świeżynką w serwisie jest też francuski film Bez wytchnienia. Głównym bohaterem jest policjant, który posunął się za daleko, by zatuszować wypadek. Pewnego dnia jego życie się zmienia, kiedy tajemniczy świadek przysyła mu pogróżki.

