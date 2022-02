Netflix zainwestuje w lokalne filmy. Zmusiła go Francja

Netflix zainwestuje grube miliony euro w nowe europejskie i przede wszystkim francuskie filmy. Zmusiła go do tego Francja.

Francja nie ma sentymentów wobec największych koncernów technologicznych. Już wcześniej np. Google, Apple czy Facebook zostały obłożone specjalnym podatkiem, a Google musiał zacząć płacić lokalnym mediom. Teraz przyszedł czas na coś tylko dla Netfliksa.

Francja bardzo poważnie podchodzi do obrony swojej kultury i języka francuskiego. Największy serwis SVOD na świecie został zobowiązany do przekazania 40 milionów euro w ciągu następnych trzech lat. Netflix negocjował z Francją bardzo długo i ostatecznie nie miał za bardzo wyboru. Udało mu się jednak obniżyć jedną rzecz.

Netflix stworzy dla Francji nowe filmy

Ma to być 10 francuskich i europejskich filmów. Aż 30 milionów euro z tej kwoty ma pójść właśnie na produkcje francuskojęzyczne. Wyróżnione zostały też filmy niskobudżetowe, które otrzymają 17% z tych 40 milionów euro.

To wcale nie jest koniec. Filmy te najpierw trafią do kin, a dopiero po 15 miesiącach będą mogły pojawić się na Netfliksie. Francja i tak okazała łaskę, bo pierwotny plan mówił o 36 miesiącach. Przez siedem miesięcy z kolei Netflix będzie miał na nie wyłączność w świecie VOD. Potem będą one mogły trafić też do innych bibliotek.

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: hollywoodreporter