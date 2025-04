Na ten powrót czekają miliony. Nie uwierzysz jaki serial wraca

Powrót Archiwum X. Trwają rozmowy z Gillian Anderson

Ryan Coogler, reżyser najbardziej znany jako twórca Czarnej Pantery, ma stworzyć reboot Archiwum X w formie serialowej. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w 2023 r. i do tej pory nie padły żadne szczegóły. Teraz się to jednak zmieniło. Coogler wystąpił w podcaście Last Podcast on the Left i ujawnił kilka interesujących szczegółów.