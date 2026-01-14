Telewizja i VoD

Nowy nr 1 Netflixa ma w sobie wszystko, co powinien mieć ten gatunek

Nowy numer 1 Netflixa ma dość zaskakujący, jak na początek roku, tytuł "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Widzowie, którzy obejrzeli tę pozycję są jednak zgodni - to nie jest strata czasu, ale czysta przyjemność.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy nr 1 Netflixa ma w sobie wszystko, co powinien mieć ten gatunek

Fani komedii romantycznych będą zadowoleni. To numer jeden w 77 krajach, co skłania do stwierdzenia, że tej komedii najwyraźniej niczego nie brakuje. Co warto podkreślić, wystarczyła zaledwie doba, aby pozycja ta stała się numerem jeden w 52 krajach. Świadczy to też o tym, że Netflix miał niezłą posuchę, jeśli chodzi o filmy, po tym jak widzowie obejrzeli garść filmów w klimacie świątecznym. Jak widać, teraz się zrehabilitował.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polacy lubią komedie romantyczne

Nawet te schematyczne, których szczęśliwe zakończenie łatwo przewidzieć. "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" to nie jest rodzaj kina, który miałby cokolwiek zrewolucjonizować, ale prawdziwa dawka dobrych emocji i zwyczajnej rozrywki. To film, o pięknych ludziach i nasycony pięknymi widokami, który powstał w oparciu o światowy bestseller Emily Henry, o tym samym tytule.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 70HP5765E 70" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SHARP 70HP5765E 70" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Telewizor SHARP 24HF2765E 24" LED Google TV
Telewizor SHARP 24HF2765E 24" LED Google TV
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Telewizor SAMSUNG QE75LS03FW 75" Mini Led 4K 144Hz Frame Pro Dolby Atmos
Telewizor SAMSUNG QE75LS03FW 75" Mini Led 4K 144Hz Frame Pro Dolby Atmos
-1000 zł
8999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Advertisement

Młodsza wersja Meg Ryan?

Dzięki doskonale dobranej obsadzie (w rolach głównych Emily Bader i Tom Blyth), film ten naprawdę przyjemnie się ogląda. To historia o Poppy i Aleksie, którzy na pierwszy rzut oka są od siebie bardzo różni. On - spokojny introwertyk, ona - wyluzowana i żądna przygód energiczna młoda dama. Przypadek sprawia, że stają się na siebie skazani podczas jednej z podróży. Na wspólnym wyjeździe będą wreszcie musieli uzewnętrznić ukrywane uczucia.

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach" można obejrzeć na Netflixie (premiera była 9 stycznia 2026).

 

Image
telepolis
filmy na netflix Netflix najpopularniejsze filmy film Netflix
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix