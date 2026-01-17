Lara Croft wygląda wyjątkowo dobrze w nowym serialu. Tak twierdzi... inna Lara Croft
Obsadzenie Sophie Turner jako legendarnej Lary Croft w serialu Prime Video wywołał mieszane reakcje w internecie. Ale jedna osoba nie ma wątpliwości – i to akurat inna odtwórczyni roli Lary Croft.
Lara propsuje Larę
Alix Wilton Regan, która użyczy swojego głosu Larze w nadchodzących grach Tomb Raider: Legacy of Atlantis i Tomb Raider: Catalyst (premiery w 2027), stanęła w obronie Turner w poście na Instagramie. "Lara wygląda niezwykle dobrze" – napisała aktorka głosowa, podpinając się do gwiazdy Gry o Tron: "@sophieturner – JESTEM ZA!"
To szczególnie ciepły gest, zwłaszcza że ujawnienie pierwszych zdjęć Turner w charakterystycznym stroju Lary – czerwonych okularach przeciwsłonecznych i krótkich spodenkach – spotkało się z mieszanym odbiorem fanów. Część internautów kwestionowała wybór aktorki znanej z roli Sansy Stark w Grze o Tron, argumentując, że Turner może nie dorównać legendzie Angeliny Jolie czy Alicii Vikander.
Jednak Wilton Regan, która sama wcieli się w legendarną poszukiwaczkę przygód, wyraźnie widzi w Turner potencjał. A jej opinia ma wagę – to doświadczona aktorka głosowa, znana między innymi z ról w Cyberpunk 2077, gdzie użyczyła głosu kilku postaciom.
Turner, która trenowała przez rok do roli Lary, podkreślała w wywiadach, że przygotowuje się grając w gry i czytając komiksy, świadomie unikając filmowych adaptacji. "Muszę stworzyć coś własnego" – mówiła aktorka, pokazując, że traktuje rolę niezwykle poważnie.
Serial Prime Video przeniesie widzów do lat 90., serwując klasyczną wersję Lary Croft w estetyce tamtych czasów. Obok Turner wystąpią Jason Isaacs jako wujek Lary – Atlas DeMornay, Bill Paterson jako lokaj Winston, Martin Bobb‑Semple jako technik Zip, a sama Sigourney Weaver wcieli się w nową postać – tajemniczą Evelyn Wallis, która będzie testować możliwości młodej poszukiwaczki.
Data premiery serialu Amazon Prime Video pozostaje nieznana, a historia Turner przypomina reakcje na inne ikoniczne kreacje w nowym stylu – Roberta Pattinsona jako Batmana, Daniela Craiga jako Jamesa Bonda, Henry’ego Cavilla jako Geralta, czy nawet początkowo Angeliny Jolie jako Lary Croft. Jeśli serial będzie dobry, to obroni się sam.