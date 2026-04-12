Kultowa animacja z lat 80 powraca. Gratka dla fanów gier fabularnych
Dungeons and Dragons, czyli kultowy system gier fabularnych sięga lat 70., ale jego popularność jest niezmiennie duża. Można powiedzieć wręcz, że DnD przeżywa mały renesans, a i temat interesują się też młodsze pokolenia, dzięki np. serialom, jak Stranger Things. Teraz opiekunowie marki, w ramach nostalgicznej wycieczki, postanowili publikować odcinki serialu animowanego z lat 80. - i to za darmo.
Gratka dla fanów 20-ściennych kostek
Dungeons and Dragons przeżywał swój największy boom w latach 80. Wtedy to ukazał się serial animowany, który również był emitowany w Polsce pod tytułem Lochy i smoki (w latach 90. i 00.). Opowieść była podzielona na 27 odcinków zawartych w 3 sezonach. Co ciekawe, za produkcję odpowiadało studio Marvel Productions, a za animację - Toei, czyli ten sam kreatywny duet, co w przypadku Transformers oraz Człowiek Pająk i jego niezwykli przyjaciele. Nawet w obsadzie pojawiają się aktorzy głosowi znani z ról Optimus Prime'a i Megatrona.
Jest to definitywnie relikt swoich czasów i może lekko trącić myszką (w kwestii jakości dźwięku i animacji), ale właśnie taki jest też jego urok.
Właściciele marki, czyli Wizards of the Coast, co piątek wrzucają kolejne 2-3 odcinki w jednym bloku na kanał YouTube. Zainteresowani mogą sobie wejść tutaj, aby odpalić playlistę z całością.