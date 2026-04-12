Kultowa animacja z lat 80 powraca. Gratka dla fanów gier fabularnych

Gratka dla fanów 20-ściennych kostek

Dungeons and Dragons przeżywał swój największy boom w latach 80. Wtedy to ukazał się serial animowany, który również był emitowany w Polsce pod tytułem Lochy i smoki (w latach 90. i 00.). Opowieść była podzielona na 27 odcinków zawartych w 3 sezonach. Co ciekawe, za produkcję odpowiadało studio Marvel Productions, a za animację - Toei, czyli ten sam kreatywny duet, co w przypadku Transformers oraz Człowiek Pająk i jego niezwykli przyjaciele. Nawet w obsadzie pojawiają się aktorzy głosowi znani z ról Optimus Prime'a i Megatrona.