Gala FAME 14 będzie dostępna w Polsat Box i Polsat Box Go

Już jutro, 14 maja w Krakowie odbędzie się Gala FAME 14, do której dostęp w ramach usługi PPV mogą wykupić abonenci Polsat Box oraz użytkownicy serwisu Polsat Box Go.

Polsat już po raz kolejny zapewnia dostęp do kontrowersyjnego niegdyś widowiska, określanego w swoim czasie mianem „pato gali”. Pomysłodawcy FAME przekonują, że taki wizerunek to już przeszłość, co potwierdza poniekąd możliwość obejrzenia gali w Polsat Box i Polsat Box Go.

Gala FAME 14 – gdzie obejrzeć?

Cena realizowanego w systemie „pay-per-view” (PPV) wydarzenia to 35 zł. W Polsat Box będzie dostępne na dekoderach satelitarnych (na dedykowanym kanale 333), do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej.

Dostęp do wydarzenia można również wykupić w serwisie Polsat Box Go i oglądać je w dowolnym miejscu na stronie polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na wielu urządzeniach.

Niezmiennie transmisja gali będzie również dostępna na platformie organizatora: www.famemma.tv.

Transmisja dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia rozpocznie się w sobotę 14 maja o godz. 19.30.

Gala FAME 14 – jakie walki?

Podczas gali FAME 14 w oktagonie pojawi się wielu twórców polskiego internetu. Fani będą mogli oglądać 9 pojedynków. Areną zmagań zawodników będzie krakowska Tauron Arena.

W walce wieczoru dojdzie do pojedynku dwóch debiutujących zawodników: znanego z projektu Ekipa Mateusza „Tromby” Trąbki (88 kg) oraz jednego z czołowych twórców polskiego „commentary” Tomasza „Gimpera” Działowego (79 kg).

W ramach co-main eventów odbędą się dwa pojedynki. W pierwszym z nich założyciel grupy streamerskiej Xayoo Industries i rekordzista polskiego Twitch’a Marcin „XAYOO" Majkut (79 kg) zawalczy z popularnym youtuberem Sergiuszem „Nitro" Górskim (72 kg), który przegrał swoją debiutancką walkę w oktagonie podczas FAME 13.

W drugim, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek młodego pokolenia Agata „Fagata" Fąk (58 kg) zmierzy się z debiutującą Moniką „Moną” Kociołek (57 kg).

Inne walki:

Piotr „Szeli” Szeliga vs Norman „Stormin” Parke – walka w klatce rzymskiej

Krystian „Krycha” Wilczak vs Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka – walka o pas mistrzowski

Adam „Aj The Polish American” JOSEF vs Mateusz „Matt Fit Lovers” Janusz

Alan „Alanik” Kwieciński vs Mateusz „Muran” Murański

Mariusz „Hejter" Słoński vs Dawid Malczyński

Katarzyna „Laluna" Alexander vs Wiktoria Jaroniewska

