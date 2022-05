Netflix z reklamami nadchodzi. Znamy szczegóły oferty

Tańszy abonament w Netfliksie w zamian za reklamy może pojawić się wcześniej, niż się zapowiadało. Serwis przyspiesza plany wdrożenia przełomowych zmian – ma do nich dojść już za kilka miesięcy.

Netflix zderzył się z twardymi realiami rynkowymi – w kwietniu firma poinformowała o utracie w pierwszym kwartale roku ponad 200 tysięcy użytkowników, zamiast planowego pozyskania 2,5 mln nowych. To precedens, do którego doszło po raz pierwszy od ponad dekady. Wszystko to spowodowało spadek wartości akcji serwisu o 25%. Prognozy na kolejne miesiące są mało optymistyczne, mowa jest o utracie nawet 2 kolejnych milionów widzów, co jest między innymi skutkiem wojny na Ukrainie i zawieszenia działalności w Rosji.

Netflix przyspieszy tani plan z reklamami

Remedium na ten problem miał być nowy plan z reklamami. Założenie jest proste – płacisz mniej, ale musisz jak w tradycyjnej telewizji obejrzeć co jakiś czas spoty reklamowe. Reed Hasting, jeden z prezesów Netfliksa, przewidywał, że nastąpi w ciągu roku czy może dwóch.

Jak jednak donosi New York Times, te plany Netflix zrealizuje wcześniej. Gazeta podaje, że kierownictwo Netfliksa rozesłało wśród pracowników notatkę, z której wynika, że abonament z reklamami zostanie wprowadzony już w roku 2022 – w czwartym kwartale.

W notatce znalazła się zapowiedź wprowadzenia jeszcze jednej istotnej zmiany – mechanizmu, który ma minimalizować straty związane z udostępnianiem haseł innym użytkownikom. Jeżeli główny abonent oferty Netfliksa będzie chciał dać rodzinie lub przyjaciołom mieszkającym pod innym adresem dostęp do serwisu, to będzie musiał za to ponieść dodatkowe opłaty – nieoficjalnie mówi się o kwocie do 3 USD, czyli ponad 13 zł, za każdy nowy profil. Choć związane z tym szczegóły wciąż pozostają tajemnicą, to z relacji New York Timesa wynika, że ten mechanizm Netflix wdroży równolegle z tańszym planem z reklamami, czyli w czwartym kwartale 2022 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: New York Times