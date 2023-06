Dzień Dziecka w Cinema City. Filmowe hity nie tylko dla najmłodszych

Już dzisiaj jest Dzień Dziecka. W związku z tym można zrobić prezent swoim pociechom i zabrać je na film. Cinema City ma propozycje, które spodobają się zarówno najmłodszym, jak i starszym widzom.

Dzień Dziecka, to nie tylko obdarowywanie dzieci prezentami, lecz przede wszystkim ofiarowanie im swojego czasu. Jedną z klasycznych aktywności jest wspólne wyjście do kina, a Cinema City zadbało o to, by w ciągu najbliższych dni pojawiły się produkcje dla dzieci, ale też takie, które połączą najmłodszą i nieco starszą widownię.

Spider Man, Super Mario Bros i Mała Syrenka w Cinema City

Spider-Man: poprzez multiwersum to pozycja filmowa, która połączy zainteresowania młodszych i starszych widzów. Poprzednia część, „Spider-Man: Uniwersum”, została entuzjastycznie przyjęta, zdobyła Oscara za animację i zaostrzyła apetyt na dalsze przygody legendarnego bohatera.

Bohaterów dwóch pozostałych filmów na Dzień Dziecka nie trzeba przedstawiać: Mario i Mała Syrenka znani są od pokoleń. Animowany, oparty na grze z lat 8o. Super Mario Bros. Film przenosi widzów do magicznego świata, w którym roi się od wyzwań stawianych przed dzielnym bohaterem. Mała Syrenka, aktorska wersja klasycznej animacji Disneya, cieszy tych, którzy kochają romantyczną opowieść o poświęceniu dla prawdziwej miłości.

Dla tych, którzy w kinie stawiać chcą pierwsze kroki najlepszym wyborem na Dzień Dziecka, będzie ukochana przez dzieci Kicia Kocia mówi: Dzień Dobry!. Dzień Dziecka w Cinema City potrwa od dzisiaj (1 czerwca) do niedzieli (4 czerwca).

W repertuarze znajdzie się również kilka pozycji dla dorosłych. Już od 2 czerwca do kin trafi amerykański horror Boogeyman. Trzy kolejne premiery to dramaty europejskich produkcji: francusko algierska Houria o sile, która drzemie w ludzkiej woli i nie pozwala się załamać po wypadku utalentowanej tancerce; Osiem gór z bohaterem, który szuka siebie w naturze, porzucając wielkie miasto oraz hiszpański thriller z Penelope Cruz 24 godziny.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne