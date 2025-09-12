Telewizja i VoD

Disney+ podnosi ceny. Jest promocja dla nowych i powracających

Disney+ szykuje kolejną podwyżkę cen abonamentu w Polsce. Serwis wprowadza jednak promocję, dzięki której przez trzy miesiące można oglądać filmy i seriale dużo taniej. Trzeba się pospieszyć, bo oferta kończy się 27 września.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:50
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Disney+ podnosi ceny. Jest promocja dla nowych i powracających

Ceny idą w górę

Szykuje się podwyżka w Disney+. Plan Standard kosztować będzie 34,99 zł miesięcznie, a plan Premium aż 59,99 zł miesięcznie. To wzrost w porównaniu z dotychczasowymi cenami odpowiednio o 5 zł i 10 zł miesięcznie.

Dalsza część tekstu pod wideo
Plan Cena przed podwyżką Cena po podwyżce
Standard 29,99 zł miesięcznie 34,99 zł miesięcznie
Premium 49,99 zł miesięcznie 59,99 zł miesięcznie
Pokaż więcej

Plan Standard obejmuje jakość obrazu do 1080p FullHD, pobieranie treści offline i możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie. Wersja Premium to już 4K UHD z HDR, Dolby Atmos, pobieranie i do czterech urządzeń w tym samym czasie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor JVC LT-24VAH3400 24" LED Android TV
Telewizor JVC LT-24VAH3400 24" LED Android TV
-100.22 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 598.78 zł
Telewizor HISENSE 55U78Q Pro 55" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 55U78Q Pro 55" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Telewizor BLAUPUNKT 32WGC5520S 32" LED Google TV
Telewizor BLAUPUNKT 32WGC5520S 32" LED Google TV
0 zł
590 zł - najniższa cena
Kup teraz 590 zł
Advertisement

Promocja do 27 września

Zanim jednak nowe stawki wejdą w życie, Disney+ oferuje promocję dla nowych i powracających użytkowników. W jej ramach można wykupić trzy miesiące w obniżonej cenie9,99 zł miesięcznie za Standard i 29,99 zł miesięcznie za Premium.

Po zakończeniu tego okresu subskrypcja automatycznie odnowi się w nowej cenie. Aby uniknąć wyższych opłat, trzeba anulować ją przed końcem trzeciego miesiąca.

Disney+ podnosi ceny. Jest promocja dla nowych i powracających

Roczne plany też dostępne

Disney+ oferuje również subskrypcję roczną. Obecnie plan Standard kosztuje 299,90 zł, a Premium – 499,90 zł. Nie wiemy, czy podwyżka dotyczy również rocznych planów. Tego powinniśmy się dowiedzieć, gdy nowe ceny wejdą w życie.

Reklamy mimo wszystko

Na koniec ciekawostka. Choć abonamenty obejmują filmy i seriale bez reklam, Disney+ zastrzega, że podczas transmisji na żywo, wydarzeń specjalnych czy przy zwiastunach filmowych reklamy mogą się pojawić. Zależy to także od rodzaju treści i urządzenia, na którym korzystamy z serwisu.

Image
telepolis
disney Disney+ streaming wideo Disney+ promocja tanio już było Disney+ podwyżka cen zmiany w Disney+
Zródła zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com, Disney+
Źródła tekstu: Disney+