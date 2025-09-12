Disney+ podnosi ceny. Jest promocja dla nowych i powracających

Ceny idą w górę

Szykuje się podwyżka w Disney+. Plan Standard kosztować będzie 34,99 zł miesięcznie, a plan Premium aż 59,99 zł miesięcznie. To wzrost w porównaniu z dotychczasowymi cenami odpowiednio o 5 zł i 10 zł miesięcznie.

Plan Cena przed podwyżką Cena po podwyżce Standard 29,99 zł miesięcznie 34,99 zł miesięcznie Premium 49,99 zł miesięcznie 59,99 zł miesięcznie

Plan Standard obejmuje jakość obrazu do 1080p FullHD, pobieranie treści offline i możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie. Wersja Premium to już 4K UHD z HDR, Dolby Atmos, pobieranie i do czterech urządzeń w tym samym czasie.

Promocja do 27 września

Zanim jednak nowe stawki wejdą w życie, Disney+ oferuje promocję dla nowych i powracających użytkowników. W jej ramach można wykupić trzy miesiące w obniżonej cenie – 9,99 zł miesięcznie za Standard i 29,99 zł miesięcznie za Premium.

Po zakończeniu tego okresu subskrypcja automatycznie odnowi się w nowej cenie. Aby uniknąć wyższych opłat, trzeba anulować ją przed końcem trzeciego miesiąca.

Roczne plany też dostępne

Disney+ oferuje również subskrypcję roczną. Obecnie plan Standard kosztuje 299,90 zł, a Premium – 499,90 zł. Nie wiemy, czy podwyżka dotyczy również rocznych planów. Tego powinniśmy się dowiedzieć, gdy nowe ceny wejdą w życie.

Reklamy mimo wszystko