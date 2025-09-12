Disney+ podnosi ceny. Jest promocja dla nowych i powracających
Disney+ szykuje kolejną podwyżkę cen abonamentu w Polsce. Serwis wprowadza jednak promocję, dzięki której przez trzy miesiące można oglądać filmy i seriale dużo taniej. Trzeba się pospieszyć, bo oferta kończy się 27 września.
Ceny idą w górę
Szykuje się podwyżka w Disney+. Plan Standard kosztować będzie 34,99 zł miesięcznie, a plan Premium aż 59,99 zł miesięcznie. To wzrost w porównaniu z dotychczasowymi cenami odpowiednio o 5 zł i 10 zł miesięcznie.
|Plan
|Cena przed podwyżką
|Cena po podwyżce
|Standard
|29,99 zł miesięcznie
|34,99 zł miesięcznie
|Premium
|49,99 zł miesięcznie
|59,99 zł miesięcznie
Plan Standard obejmuje jakość obrazu do 1080p FullHD, pobieranie treści offline i możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie. Wersja Premium to już 4K UHD z HDR, Dolby Atmos, pobieranie i do czterech urządzeń w tym samym czasie.
Promocja do 27 września
Zanim jednak nowe stawki wejdą w życie, Disney+ oferuje promocję dla nowych i powracających użytkowników. W jej ramach można wykupić trzy miesiące w obniżonej cenie – 9,99 zł miesięcznie za Standard i 29,99 zł miesięcznie za Premium.
Po zakończeniu tego okresu subskrypcja automatycznie odnowi się w nowej cenie. Aby uniknąć wyższych opłat, trzeba anulować ją przed końcem trzeciego miesiąca.
Roczne plany też dostępne
Disney+ oferuje również subskrypcję roczną. Obecnie plan Standard kosztuje 299,90 zł, a Premium – 499,90 zł. Nie wiemy, czy podwyżka dotyczy również rocznych planów. Tego powinniśmy się dowiedzieć, gdy nowe ceny wejdą w życie.
Reklamy mimo wszystko
Na koniec ciekawostka. Choć abonamenty obejmują filmy i seriale bez reklam, Disney+ zastrzega, że podczas transmisji na żywo, wydarzeń specjalnych czy przy zwiastunach filmowych reklamy mogą się pojawić. Zależy to także od rodzaju treści i urządzenia, na którym korzystamy z serwisu.