Spotify Premium na 4 miesiące za darmo. Jest jeden haczyk

Spotify świętuje 10 lat swojej obecności w Polsce. Z tej okazji jest promocja, w ramach której usługa Premium jest dostępna na 4 miesiące za darmo. Nie każdy jednak może z niej skorzystać.

Spotify to popularny serwis muzyczny, który właśnie świętuje 10 lat swojej obecności w Polsce. To dobra okazja na promocję i przyciągnięcie nowych klientów do usługi Spotify Premium. Obejmuje ona między innymi:

możliwość pobierania muzyki i słuchania jej offline w dowolnym miejscu,

brak reklam przeszkadzających w słuchaniu muzyki,

odtwarzanie dowolnych utworów również na telefonie,

pomijanie utworów bez limitów.

W urodzinowej promocji to wszystko można mieć za 0 zł przez 4 miesiące. Oferta obejmuje abonament Individual dla jednej osoby, który później kosztuje 19,99 zł miesięcznie. Z usługi można jednak zrezygnować w dowolnym momencie.

Darmowa muzyka nie dla każdego

Urodzinowa promocja Spotify potrwa do 10 lutego 2023 roku, do końca dnia. Oferta jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy nie korzystali wcześniej z Premium. Podobny warunek obowiązuje w przypadku promocji w pozostałych abonamentach Spotify Premium (Duo, Family i Student), w których można liczyć na 1 miesiąc za darmo.

Źródło zdjęć: Funstock / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Spotify