Spider-Man: No Way Home - nowy trailer nie jest tym, na co liczyliśmy

Sony Pictues opublikowało nowy trailer filmu Spider-Man: No Way Home. Ten zdradza sporo informacji na temat fabuły, ale nadal nie pokazuje trzech Peterów Parkerów.

W nocy czasu polskiego na oficjalnym kanale Sony Pictures pojawił się najnowszy i prawdopodobnie ostatni już trailer filmu Spider-Man: Now Way Home. Po raz kolejny możemy zobaczyć, że Peter Parker będzie musiał się zmierzyć z kilkoma przeciwnikami jednocześnie i to z innych wymiarów. Na liście są Dr Octopus, Electro, Sandman, Green Goblin oraz Jaszczur. Brakuje szóstego, aby mówić o Sinister Six...

Spider-Man: No Way Home — trailer

Niestety, wideo po raz kolejny nie pokazuje trzech Spider-Manów. Według plotek w filmie pojawią się nie tylko złoczyńcy z wcześniejszych filmów z Tobym Maguirem i Andrew Garfieldem, ale też sami odtwórcy głównych ról jako alternatywne wersje Pająka.

Kwestia ta podobna była nawet tematem sporu między Marvelem i Sony. Jedna firma chciała pokazać trzech Spider-Manów już w trailerze, a druga mocno się temu sprzeciwiała. Ostatecznie nie zobaczyliśmy ich na zapowiedzi i nadal nie mamy pewności, że rzeczywiście się pojawią.

Spider-Man: No Way Home, tudzież w polskiej wersji Spider-Man: Bez drogi do domu, zadebiutuje w kinach 17 grudnia, czyli dokładnie za miesiąc. To kolejny film Marvela, który trafi w tym roku na duży ekran. W głównych rolach zobaczymy Toma Hollanda, Zendayę oraz Benedicta Cumberbatcha.

Źródło zdjęć: Sony Pictures