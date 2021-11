Morbius - film z bohaterem Marvela na nowym trailerze

Sony Pictures opublikowało trailer filmu Morbius, w którym w głównej i zarazem tytułowej roli zobaczymy Jareda Leto. To kolejna postać z uniwersum Marvela, która doczeka się ekranizacji.

Morbius to postać pod wieloma względami niejednoznaczna. Z jednej strony chce być bohaterem. Jego pobudki też są jak najbardziej szlachetne, w końcu chce wyleczyć ludzkość i siebie samego z rzadkiej choroby. Rzecz w tym, że jego postępowanie zmienia go w potwora, którego nie jest w stanie kontrolować. Dlatego należy go traktować jednocześnie jako złoczyńcę. W nowym filmie Sony Pictures poznamy jego historię. W Morbiusa wcieli się Jared Leto, który wcześniej był Jokerem czy też wystąpił w Blade Runner 2049.

Morbius — trailer filmu Marvela

Sony Pictures, które ma prawa do Spider-Mana i związanych z nim postaci, opublikowało właśnie trailer filmu. Na ten moment otwarte pozostaje pytanie — czy Morbius należy do filmowego uniwersum Marvela? Biorąc pod uwagę fakt, że w filmie pojawia się Michael Keaton, który w pierwszej części Spider-Mana wcielał się w Vulture'a, a w jednej ze scen widać na ścianie graffiti z Pajęczakiem, to jest na to spora szansa. Co więcej, malunek na budynku zdradza też, w jakim mniej więcej czasie dzieje się akcja filmu Morbius.

Film zadebiutuje w styczniu 2022 roku. Bez wątpienia spotkanie Morbiusa ze Spider-Mane byłoby dużym wydarzeniem dla filmowego uniwersum Marvela. Tak samo zresztą, jak w przypadku Venoma. Obaj są przecież jednym z najbardziej znanych przeciwników Petera Parkera.

