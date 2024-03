Nintendo zwalnia pracowników. Chodzi o Switcha 2

Nintendo restrukturyzuje swój dział testów. Znaczną część pracujących dla giganta podwykonawców czekają zwolnienia.

Amerykański oddział Nintendo szykuje się do restrukturyzacji swojego działu testów, zajmującego się kontrolą jakości sprzętu oraz oprogramowania. Jak ustaliła redakcja serwisu Kotaku, część pracujących w nim podwykonawców zostanie zatrudniona bezpośrednio przez japońskiego giganta, jednak znaczną część z nich czekają zwolnienia. Dotyczy to pracowników z nawet dziesięcioletnim stażem.

Nintendo of America redukuje dział testów

Nie wiadomo dokładnie, ile osób zostanie bez pracy. Dotychczasowi pracownicy obawiają się jednak, że na skutek restrukturyzacji i skurczenia działu testów Nintendo nie uda się utrzymać wysokiego poziomu dopracowania, z którego słynęły produkcje firmy.

Te same osoby zwracają również uwagę, że decyzję o zwolnieniach poprzedził okres posuchy wśród nowych projektów, które zlecano działowi testów. Spekuluje się, że jest to skutek decyzji o przesunięciu daty premiery nowej konsoli Nitendo, "Switcha 2", dopiero na 2025 rok, co miałoby doprowadzić do powstania dziury w planie wydawniczym giganta i - pośrednio - omawianej restrukturyzacji.

