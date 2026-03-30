Niemcy sztucznie wygenerują Annę Marię Wesołowską. Tak jakby

Niemiecka wersja paradokumentu sądowego "Sędzia Anna Maria Wesołowska"

Jak donoszą Wirtualne Media, RTL Deutschland chce wykorzystać AI w telewizji i streamingu. Pierwszym tego typu projektem, zakrojonym na szeroką skalę, ma być produkcja "Urlich Wetzel - Das Strafgericht". To nic innego, jak niemiecki odpowiednik znanego przez Polaków fabularyzowanego programu "Sędzia Anna Maria Wesołowska". I niezależnie od tego, czy lubimy tego typu format, to chyba nie ma osoby, która by tej postaci w naszym kraju, nie kojarzyła.

Produkcja, o której mowa, to dzieło Constantin Entertainment. Będzie to rodzaj obróbki AI, czegoś co już zostało nakręcone. Pomysł jest taki, aby z odcinków, które już powstały, nakręcić całkiem nowe - z innymi sprawami, zmienioną dramaturgią i postaciami. Nad każdą emisją nowego odcinka, będzie jednak czuwała redakcja, która będzie pełniła rolę "ludzkiego" korektora.

AI obniży koszta produkcji

Jak zwykle, chodzi o pieniądze, czyli poprawę rentowności. Sztuczna inteligencja ma obniżyć koszta produkcji w tym paśmie telewizji, które boryka się z problemami finansowymi. Wiadomo, że taki ruch wywoła niemałą dyskusję w temacie i podważy po raz kolejny sens bycia twórcą i aktorem. Ale masowe użycie AI w paradokumencie sądowym to kwestia technicznie bardzo interesująca, która ma być testem dla całej branży. Pomysłodawcy podkreślają, że czynnik ludzki, w akceptacji odcinków, nadal będzie odgrywał kluczową rolę. Czy to się wszystko jakoś uda pogodzić?