Czy Wiedźmin 4 to tytuł ekskluzywny na Epic Games Store?

Wczoraj (21 marca) CD Projekt RED oficjalnie zapowiedział rozpoczęcie prac nad kolejną częścią gry z serii Wiedźmin. Nie znamy dokładnego tytułu, więc dla wygody należy na ten moment określać jako ją Wiedźmin 4. Wiemy, że będzie to produkcja AAA z gatunku RPG, przygotowana z myślą o pojedynczym graczu.

Produkcja powstaje przy współpracy z Epic Games Store, które użyczy polskiemu studiu swojego silnika Unreal Engine 5. Umowa, podpisana na 15 lat, umożliwia CD Projekt RED między innymi wprowadzanie modyfikacji do UE5. Na silniku mają też powstać kolejne gry CDPR.

Właśnie z powodu współpracy CD Projekt RED z Epic Games zaczęły pojawiać się pytania, czy Wiedźmin 4 w wersji na PC będzie tytułem ekskluzywnym na Epic Games Store? Nie od dzisiaj wiadomo, że platforma lubi zapewniać sobie ekskluzywność, nawet jeśli czasową.

W przypadku Wiedźmina 4 nie ma takich obaw. Oficjalny profil gier z serii Wiedźmin odpowiedział na Twitterze na pytanie jednego z graczy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że kolejna gra w uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego nie jest planowana jako produkcja ekskluzywna. Tym samym powinna też trafić na Steama oraz GOG.

We are not planning on making the game exclusive to one storefront.