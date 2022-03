Wystarczył jeden dzień. Gracze Fortnite uzbierali zawrotną kwotę

Epic Games ogłosiło, że wraz ze startem 3. części 2. sezonu Fortnite rusza z akcją zbierania pieniędzy na Ukrainę. Przez 2 tygodnie (od 20 marca do 3 kwietnia) cała kwota wydana w grze przez graczy zostanie przekazana na wsparcie naszego wschodniego sąsiada. Wystarczył jeden dzień, aby była to zawrotna kwota!

Na oficjalnym koncie gry na Twitterze pochwalono się, że w ciągu zaledwie jednego dnia udało się uzbierać kwotę aż 36 mln dolarów. Ta w całości trafi do organizacji, które najlepiej będą wiedzieć, jak wykorzystać taką sumę na wsparcie Ukrainy. Biorąc pod uwagę, że to dopiero początek akcji, to końcowa kwota może być wręcz kosmiczna.

