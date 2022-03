CD Projekt RED potwierdza istotny szczegół na temat Wiedźmina 4

W związku z zapowiedzią kolejnej gry w uniwersum Wiedźmina gracze rozpoczęli liczne spekulacje na temat tytułu. Jedna ważna kwestia została potwierdzona przez CD Projekt RED.

Kilka dni temu CD Projekt RED potwierdziło, że trwają już prace nad kolejną grą z uniwersum Wiedźmina. Nie będzie to Wiedźmin 4, czyli kontynuacja historii Geralta, ale na ten moment wszyscy grę właśnie w taki sposób określają i tego też (trochę dla wygody) będą się trzymał.

Wiedźmin 4 - medalion jakiej szkoły?

Wiemy, że gra powstanie na silniku Unreal Engine. Polskie studio opublikowało też grafikę, która rozpoczęła dyskusje wśród graczy. Niektórzy twierdzili, że widzimy na niej medalion kota, który Ciri zdobyła po zabiciu Leo Bonharta (dzieje się to w książkach). Inni z kolei sugerowali, że to medalion nieznanej szkoły rysia, co może sugerować zupełnie nowego bohatera. Jedna z tych teorii została częściowo potwierdzona.

Robert Malinowski, szef komunikacji w CD Projekt RED, potwierdził na swoim Twitterze, że medalion na grafice wzorowany jest na głowie Rysia. Rzecz w tym, że niewiele nam to mówi. Taka szkoła nie istnieje w kanonie Wiedźmina, więc jest to wymysł twórców gry. Być może oznacza zupełnie innego, głównego bohatera, ale również dobrze może oznaczać zupełnie nic.

So, yea, ICYMI, the medallion is shaped after a lynx. — Robert Malinowski (@rob_malinowski) March 23, 2022

Prace nad kolejną sagą w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego trwają, ale prawdopodobnie dopiero się rozpoczęły. Wiele kwestii, nawet fabularnych, może jeszcze nie być ustalonych, a nawet jeśli są, to w każdej chwili mogą ulec zmianie. Założenia Cyberpunk 2077 też były początkowo zupełnie inne w porównaniu do tego, co zobaczyliśmy finalnie. Dlatego na razie wiemy, że nic nie wiemy.

