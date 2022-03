Wiedźmin 4. Grafika zdradza więcej niż myśleliśmy? O czym będzie gra?

CD Projekt RED zapowiedział kolejną grę z serii Wiedźmin. Przy okazji opublikowano grafikę, która — jak spekulują fani — może zdradzać więcej, niż na pierwszy rzut oka się wydaje.

Zwykła zapowiedź, że CD Projekt RED pracuje nad kolejną grą w uniwersum Wiedźmina, rozpoczęła liczne spekulacje wśród fanów. Polskie studio potwierdziło, że będzie to produkcja AAA dla pojedynczego gracza i chociaż nie powinniśmy nazywać jej Wiedźminem 4, to w najbliższym czasie właśnie tak będzie określana i dla wygody będziemy się tego trzymać.

Przy okazji zapowiedzi CD Projekt RED opublikował grafikę, na której widzimy wiedźmiński medalion, częściowo zakopany pod śniegiem. Wydawałoby się, że z takiego obrazu nie da się zbyt wiele wyciągnąć. Tymczasem gracze rozpoczęli spekulacje na temat tego, o czym może opowiadać Wiedźmin 4.

Wiedźmin 4 - kto będzie głównym bohaterem?

Możemy być niemal pewni, że głównym bohaterem Wiedźmina 4 nie będzie Geralt. Jego historia została zamknięta we wcześniejszej trylogii i chociaż to nasz ukochany protagonista, to czas się z nim pożegnać i dać szansę komuś innemu. W takim razie, jeśli nie Rzeźnik z Blaviken, to kto?

Według niektórych graczy CD Projekt RED postawi na Ciri, co ma sugerować grafika z medalionem w śniegu. Ten przypomina głowę kota, a Cirilla zdobyła taki medalion w trzeciej części gry po zabiciu Leo Bonharta. Co prawda wygląda on inaczej niż w Dzikim Gonie, ale nie można wykluczyć, że polskie studio po prostu zmieniło jego wygląd.

Inni gracze twierdzą z kolei, że medalion bardziej przypomina Rysia, więc może to być zupełnie nowa, wiedźmińska szkoła i nieznany do tej pory bohater. Nie można też wykluczyć, że Wiedźmin 4 pozwoli nam stworzyć własnego łowcę potworów. Sam jednak wolałbym już gotowego, wyrazistego protagonistę. To właśnie charakter był największą zaletą Geralta. W przypadku herosów tworzonych w kreatorze trudno o taką wyrazistość.

Tak czy inaczej, wszystko powyżej to tylko i wyłącznie spekulacje. Prace nad Wiedźminem 4 prawdopodobnie dopiero ruszyły, więc wiele może się jeszcze zmienić. Obstawiam, że najwcześniej zagramy za 5 lat, chociaż to i tak optymistyczne założenie. CD Projekt RED potwierdził też, że pomimo współpracy z Epic Games gra nie będzie tytułem ekskluzywnym na Epic Games Store.

