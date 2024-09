W taką wersję Half-Life nie grałeś. Twórca udostępnił białego kruka

Chad Jessup, jedna z osób zaangażowanych w tworzenie oryginalnego Half-Life z 1998, właśnie zrobił prezent dla graczy i udostępnił specjalną wersję gry, w którą nikt do tej pory publicznie nie grał.

Biały kruk w garażu



Jessup ma na swoim CV pracę przy rozszerzeniach do gry Destiny 2 oraz znanego z Xbox 360 i PC Shadowruna. Był również, co istotne, zewnętrznym testerem oryginalnego Half-Life.



Niedawno wspomniał na X (dawniej Twitter), że robiąc porządki w swojej szopie i przenosząc rzeczy do garażu natknął się na ciekawy artefakt z lat 90. Mianowicie chodzi o płytę CD z datą 20 października 1998 i napisem "Half-Life, Beta 2, Net Test 2".



Ta testowa wersja gry Half-Life była buildem skompilowanym kilka tygodni przed oficjalną premierą, ale jak podkreśla Jessup - znajdują się tu "niedokończone i niewidziane dotąd poziomy, zmienione skrypty i tekstury". "Jest tu naprawdę sporo zadziwiających różnic" - dodał.



Były tester Half-Life udostępnił obraz tej wersji gry stronie entuzjaście archiwizacji o pseudonimie Reagan45, który umieścił go na stronie Internet Archive (archive.org).



Jak się okazuje, odpalenie gry nie jest wcale takim łatwym zadaniem - należy po pobraniu usunąć pewne pliki, bo gra stara się połączyć z serwerami i usługami, które już nie istnieją.



Więcej na temat projektu można poczytać na blogu Reagana45.

