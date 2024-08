Twórcy Half-Life wydali nową grę. Deadlock już bije rekordy

Valve, twórcy serii Half-Life, Team Fortress i DOTA oraz właściciele Steama, wreszcie ogłosili oficjalnie swoją najnowszą grę. Można by rzec, że to najgorzej strzeżony sekret. Deadlock to strzelanina sieciowa z elementami MOBA i można w nią zagrać już teraz. Jest jednak mały haczyk.