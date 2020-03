Majstersztyk. Half Life: Alyx na kolejnych wideo robi wrażenie

Fani serii Half Life spodziewali się, że Valve spróbuje reaktywować markę Half Life za pomocą kolejnego tytułu. Nie spodziewali się jednak, że otrzymamy dzieło rozwijające historię postaci Alyx, w dodatku dedykowane zestawom VR. Mimo rozczarowania Half Life'owych purystów, kolejny tytuł z kultowej serii zapowiada się przegenialnie.

Valve zdecydowało się zaprezentować trzy materiały wideo prezentujące gameplay Half Life: Alyx. Gracze mogą w nich zapoznać się z podstawowymi mechanikami rządzącymi tytułem. Warto zwrócić uwagę, że Valve zaimplementowało w grze kilka trybów poruszania się postaci, co ma ogromne znaczenie w tytułach VR-owych. Niestety, gry osadzone w wirtualnej rzeczywistości mają to do siebie, że w momencie, gdy symulowany jest płynny ruch bohatera, większość graczy odczuwa silne objawy tzw. "choroby symulatorowej", które są bardzo podobne do choroby lokomocyjnej. Po przyzwyczajeniu się do techniki VR objawy słabną, jednak Valve dba również o tych graczy, którzy mają znacznie "słabsze żołądki".

Innym trybem poruszania się będzie wybór miejsca, do którego Alyx się "teleportuje". Taki przeskok niweluje szok, jakiego doznaje mózg, który widzi, że się porusza, jednak jego nogi nie wykonują żadnego ruchu, który by na to wskazywał. Tempo rozgrywki jest dostosowane do wszystkich zaimplementowanych trybów poruszania postacią: w statycznych sytuacjach jest ono dynamiczne, jednak gdy przychodzi do zmiany pozycji bohatera, jest ono stosownie wyważane.

Gameplay daje nam również pogląd na to, w jaki sposób będziemy przebijać się przez kolejne lokacje. Cieszy wykorzystanie otoczenia do eksterminowania wrogów. Podrzucenie łatwopalnego zbiornika i wysadzenie go w pobliżu przeciwnika wygląda efektownie i daje mnóstwo frajdy. Skorzystanie z leżących na podłodze przedmiotów do zatrzymania nieprzyjaciela zwiększa immersję i wspomaga identyfikację gracza z główną bohaterką. Wyszukiwanie znajdziek w takich miejscach jak wiaderka, a nawet... sedes to między innymi popis możliwości silnika graficznego, na którym pracuje Half Life: Alyx.

Polecamy Wam samodzielnie zapoznać się z tymi materiałami. Trzeba przyznać, że Valve wykonało mnóstwo genialnej roboty i cóż - pozostaje nam wierzyć, że Gabe Newell potrafi jednak liczyć do trzech i stworzy trzeciego Half Life'a. A może kolejny "Episode" do "dwójki"?

