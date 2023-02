Ubisoft zamyka polski oddział. Co dalej z grami?

Oddział Ubisoft Polska prawdopodobnie przestanie istnieć. Taką decyzję podjęła francuska firma, która w ten sposób szuka oszczędności. Informację jako pierwszy podał na Twitterze Marcin Kosman z Better.Gaming Agency, a później potwierdził u swoich źródeł serwis PPE.pl.

Chociaż wycofanie się Ubisoftu z polskiego rynku jest wiadomością smutną, to z perspektywy graczy niewiele zmieni. Gry francuskiego wydawcy nadal będą dostępne w naszym kraju. Po prostu firma szuka oszczędności i nie zamierza utrzymywać osobnego oddziału. Obowiązki prawdopodobnie przejmie zewnętrzna agencja.

Wygląda na to, że polski oddział Ubisoftu zwija się z rynku (a raczej centrala Ubisoftu zwija polski oddział). Trochę tak, jak to niedawno było z lokalnym Electronic Arts. Cieszyliśmy się dawno temu, że giganci otwierają u nas biura, ale najwyraźniej to się skończyło.