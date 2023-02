Epic odpala duże działa. Za darmo hit z uniwersum Dishonored

Epic Games Store ponownie rozdaje za darmo gry. W tym tygodniu gracze mogą bezpłatnie pobrać dwie nowe produkcje. Jedną z nich jest Dishonored: Death of the Outsider, czyli trzecia odsłona popularnej serii gier akcji.

Epic Games Store, jak co tydzień proponuje graczom kolejne darmowe gry. W zeszłym tygodniu sklep udostępnił bezpłatnie Adios, pierwszoosobową grę akcji, w której wcielamy się w hodowcę świń mającego konszachty z mafią. Drugim darmowym tytułem była wieloosobowa gra z gatunku rogue-lite o nazwie Hell is Others, która utrzymana została w pikselowej grafice i klimacie horroru. Wspomniane gry można odebrać jeszcze dzisiaj (02.02) do godziny 17.

Dishonored: Death of the Outsider za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu Epic strzela z dużego działa i rozda użytkownikom swojej platformy grę, która z pewnością wielu osobom przypadnie do gustu. Chodzi o jedną z części znanej i lubianej przez graczy serii Dishonored. Tym razem za darmo będzie można pobrać Death of the Outsider, czyli trzecią część historii, która początkowo została zapowiedziana jako zaledwie dodatek do "dwójki". W grze wcielamy się Billie Lurk, prawą rękę doskonale znanego fanom Dauda i ponownie trafimy do miasta Karnaka, znanego z Dishonored 2.

Drugą darmową grą od Epic Games Store będzie City of the Gangsters. Jest to biznesowa gra o zarządzaniu nielegalnym imperium, w której rozpoczynamy działalność przestępczą od zera, by przekształcić wszystko później w sprawnie działającą maszynkę do zarabiania pieniędzy. W tym celu trzeba będzie pozyskiwać nowych agentów i sprawnie unikać policji.

Dishonored: Death of the Outsider i City of the Gangsters będą dostępne do pobrania na platformie Epic Games Store za darmo już od dzisiaj od godziny 17:00.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store