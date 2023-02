PlayStation usuwa jedną z lepszych korzyści PS Plusa

Abonament PlayStation Plus, w zależności od wersji, oferuje posiadaczom różne korzyści. Jedna z lepszych właśnie zostanie usunięta przez Sony.

Posiadacze konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5, jeśli chcą grać online, muszą wykupić abonament PS Plus. Jednak poza możliwością grania w produkcje multiplayer ma on jeszcze kilka innych korzyści, które uzależnione są od wysokości miesięcznej opłaty. Jedna z nich, czyli PS Plus Collection, dostępna była nawet w najtańszej wersji. Szkoda, że niedługo zniknie.

Sony kończy z PS Plus Collection

PS Plus Collection to kolekcja kilkunastu gier, które posiadacze PlayStation 5 mogli ograć za darmo (nie liczą miesięcznego abonamentu). Na liście znajdowały się między innymi: God of War, Ratchet and Clank, Unitl Dawn czy The Last of Us: Remastered. W gruncie rzeczy chodziło o to, aby nowi posiadacze PS5 mogli ograć kilka hitów z konsol poprzedniej generacji.

Niestety, ponad 2 lata po premierze nowej konsoli Japończycy postanowili skończyć z PS Plus Collection. Dostęp do tych kilkunastu gier możliwy będzie do 9 maja 2023 roku. Co ważne, aktualni posiadacze PS Plusa mogą wszystkie produkcje dodać do swojej biblioteki i grać w nie w przyszłości (także po 9 maja), o ile wciąż będą opłacać abonament. Natomiast nowi użytkownicy lub ci, którzy przerwą opłacanie abonamentu, od maja nie będą już mieli takiej możliwości. W PlayStation Plus Collection dostępne są:

Battlefield 1

Bloodborne

Batman Arkham Knight

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

Infamous: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet and Clank

Resident Evil: Biohazard

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn

The Last Guardian

The Last of Us: Remastered

