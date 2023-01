PlayStation 5 Pro może nigdy nie zadebiutować. Sony ma inne plany

PlayStation 5 ma już dwa lata. Konsola powoli nabiera rozpędu. Dostępność z miesiąca na miesiąc jest lepsza, a i gier ekskluzywnych pojawia się coraz więcej, np. Spider-Man 2, który zadebiutuje w tym roku. Czas powoli myśleć o modelu Pro. Jednak pojawiają się sugestie, że ten może nigdy nie trafić do sprzedaży.

PlayStation 4 Pro zadebiutowało trzy lata po premierze standardowego modelu. Jeśli Sony chciałoby utrzymać podobny plan wydawniczy, to PlayStation 5 Pro powinno trafić do sklepów pod koniec tego roku lub na początku następnego. Oznacza to też, że konsola — przynajmniej na papierze — powinna być już z grubsza gotowa. Jednak znany dziennikarz, który wielokrotnie miał bardzo dobre informacje ze stajni Sony, sugeruje, że PS5 Pro może nie powstać.

Tym dziennikarzem jest Tom Henderson. To jeden z najbardziej znanych ludzi w branży, który ma świetne źródła. Wielokrotnie to udowodnił, więc można mu wierzyć. Jego zdaniem PlayStation 5 Pro może nie powstać. Dziennikarz słyszy więcej plotek na temat modelu PlayStation 6 niż PS5 Pro. Nie twierdzi, że ulepszony wariant aktualnej generacji nigdy nie powstanie, ale na razie wydaje się to mało prawdopodobne.

On all the PS5 Pro/Slim rumors - I don't think it's a pro or slim, My understanding is that it's just "gen 2" of the regular PS5.



The normal PS5 will cease production at the end of this year and the new model will start in April and begin selling in September.