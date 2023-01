PlayStation 5. Idzie nowa wersja konsoli. Wiemy o niej coraz więcej

Sony szykuje nową wersję PlayStation 5. Informator, który jako pierwszy o niej powiedział, dotarł do nowych informacji na temat urządzenia.

Plotki o nowej wersji PlayStation 5 nie są niczym nowym. Niestety, od razu muszę uspokoić, że nie chodzi o wersję Pro. Japończycy pracują nad modelem, który ma łączyć w sobie zalety tradycyjnego modelu i wersji Digital. Teraz docierają do nas kolejne informacje, które potwierdzają wcześniejsze doniesienia.

Nowy model PlayStation 5

Nowym modelem PlayStation 5 ma być konsola z demontowanym napędem optycznym. Prawdopodobnie do sprzedaży trafią egzemplarze z Blu-ray w zestawie i bez niego, ale w każdym napęd da się wyjąć lub dokupić. Co ważne, sam czytnik płyt nie będzie kompatybilny z obecnymi modelami, więc nie da się go kupić i używać z dostępnymi konsolami w wersji Digital.

Co ważne, wymienny napęd będzie największą nowością w nowej wersji PS5. Poza tym przynajmniej pod względem hardware'u będzie to dokładnie ta sama konsola. Nie ma mowy o lepszym CPU czy układzie graficznym, więc w żadnym wypadku nie będzie to PlayStation 5 Pro. Jeśli ulepszona wersja jest w planach Sony, to na razie musimy jeszcze nie na nią poczekać.

Zobacz: To możesz stawiać PlayStation 5 pionowo czy nie? Wyjaśniamy

Zobacz: Kontroler PlayStation DualSense Edge ma poważną wadę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Girts Ragelis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: KitGuru